Родные умершей в больнице роженицы отсудили 2 млн рублей

В Забайкальском крае суд взыскал с районной больницы 2 миллиона 150 тысяч рублей в пользу родственников Елены Поддубецкой, умершей при родах. Об этом сообщил юрист Роман Сукачев, сотрудничающий с правозащитной организацией "Зона права".

Родственники погибшей требовали сумму в восемь раз больше – 16 с половиной миллионов рублей. Они будут обжаловать решение суда.

28-летнюю Елену Поддубецкую доставили в больницу Тунгокоченского района с родовыми схватками вечером 20 февраля 2016 года. Ей потребовалось кесарево сечение. После операции акушер-гинеколог Ирина Филиппова объявила родным, что Поддубецкой срочно нужна донорская кровь. В больнице её не оказалось.

Муж Поддубецкой самостоятельно нашел двух доноров: у первого взяли два пакета крови, для второго же в медучреждении пакетов не нашлось, и их пришлось везти из другой больницы. К тому времени у Поддубецкой наступила кома, но она была нетранспортабельна. Врачи Центра медицины катастроф, вызванные из Читы, прибыли только вечером 21 февраля. Через несколько часов роженица скончалась. Её новорожденная дочь выжила.

На вскрытие Поддубецкую возили в Читу, причём, по словам членов семьи умершей, на обратном пути медики заехали на рынок за продуктами, хотя в машине был труп. По утверждению родных, врачи, принимавшие роды, были пьяны.

Акушер-гинеколог Ирина Филиппова в марте 2018 года была признана виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорена к двум годам ограничения свободы. Суд признал, что медик, применяя кесарево сечение, не провела необходимую диагностику и не выяснила клиническое состояние роженицы.