Президент России Владимир Путин распорядился расселить дом в Магнитогорске, пострадавший в результате взрыва. Об этом он заявил на совещании с членами правительства в среду, сообщает газета "Ведомости".

По словам Путина, средства на расселение дома выделит федеральное правительство и власти Челябинской области. Президент назвал сумму в 1,3 миллиарда рублей и заявил, что в планах также обратиться к Магнитогорскому металлургическому комбинату.

На минувшей неделе губернатор Челябинской области Борис Дубровский раскритиковал петицию с требованием переселить жильцов частично обрушившегося дома, опубликованную на сайте Change.org. По мнению чиновника, авторы инициативы пытаются "плясать на костях" погибших в результате инцидента.

Сообщалось, что уцелевшие части здания укрепят, сделав из них два жилых дома. Многие жители сразу же выступили против этой идеи.