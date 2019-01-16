Президент России Владимир Путин распорядился расселить дом в Магнитогорске, пострадавший в результате взрыва. Об этом он заявил на совещании с членами правительства в среду, сообщает газета "Ведомости".
По словам Путина, средства на расселение дома выделит федеральное правительство и власти Челябинской области. Президент назвал сумму в 1,3 миллиарда рублей и заявил, что в планах также обратиться к Магнитогорскому металлургическому комбинату.
На минувшей неделе губернатор Челябинской области Борис Дубровский раскритиковал петицию с требованием переселить жильцов частично обрушившегося дома, опубликованную на сайте Change.org. По мнению чиновника, авторы инициативы пытаются "плясать на костях" погибших в результате инцидента.
Сообщалось, что уцелевшие части здания укрепят, сделав из них два жилых дома. Многие жители сразу же выступили против этой идеи.
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