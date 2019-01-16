В Праге прошла церемония в день 50-й годовщины самосожжения Яна Палаха

В Праге прошли памятные мероприятия в день 50-й годовщины самосожжения Яна Палаха. Студент Карлова университета поджёг себя в знак протеста против оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора.



Во дворе исторического здания Карлова университета в среду в честь Яна Палаха открыта памятная плита. Она имеет символический размер 69х69 сантиметров – в честь 1969 года, когда произошло самосожжение. Плита весит 89 килограммов – это год бархатной революции в Чехословакии.

Ян Палах поджёг себя 16 января 1969 года в центре Праги – на Вацлавской площади. Огонь вспыхнул сразу, прохожие бросились к студенту и потушили огонь своими пальто, после чего юношу отправили в больницу. У Палаха было обожжено 85 процентов тела. Он прожил ещё три дня и умер 19 января.

Смерть студента потрясла Чехословакию. На его похороны пришли тысячи людей. Сама церемония стала одной из крупнейших акций протеста в Чехословакии против вторжения советских войск. Коммунистическая власть пыталась исказить значение поступка Палаха. В 1973 году гроб с его телом был тайно эксгумирован и кремирован. Урну с прахом поместили на кладбище во Вшетатах, где Палах родился. Только в 1990 году, после бархатной революции, останки героя снова вернулись в исходную могилу.