"Все болезни от нервов". Эфир в 21:05

В современном мире, по мере ускорения и усложнения жизни, человек сталкивается с все большим количеством вызовов и рисков, которые вызывают стресс. Что такое стресс - болезнь или реакция организма, механизм адаптации и эволюции? Можно ли его избежать, и как с ним бороться?

В эфире Дмитрий Леонтьев, заведующий Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации ВШЭ, и Сергей Ениколопов, заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН. Эфир в 1:05