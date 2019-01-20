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Археология. Будущее

"Все болезни от нервов". Эфир в 21:05

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Убивает ли стресс?

В современном мире, по мере ускорения и усложнения жизни, человек сталкивается с все большим количеством вызовов и рисков, которые вызывают стресс. Что такое стресс - болезнь или реакция организма, механизм адаптации и эволюции? Можно ли его избежать, и как с ним бороться?

В эфире Дмитрий Леонтьев, заведующий Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации ВШЭ, и Сергей Ениколопов, заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН. Эфир в 1:05

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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