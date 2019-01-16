Движение Демократического обновления выступило в защиту ЛГБТ

В Санкт-Петербурге движение Демократического Обновления выступило в поддержку представителей ЛГБТ-сообщества после сообщений “Новой газеты” и “ЛГБТ-сети” о новом всплеске преследований геев и лесбиянок в Чечне, начавшемся в конце декабря. По словам члена правления движения Елены Виленской, трудно оставаться спокойным, узнав об аресте 40 человек и смерти двоих под пытками. Виленская возмущена тем, что "чеченские власти ведут себя так, будто у чеченцев особая генетика, и у них в республике ЛГБТ-людей в принципе быть не может".



Виленская отметила, что на этот раз ситуация еще хуже, чем раньше, поскольку людей не только преследуют, унижают и пытают, но рвут их паспорта и всячески препятствуют их бегству из Чечни. Некоторых, по словам членов движения, отдают на расправу родственникам, которые считают, что такой человек – позор для семьи. В конце своего Заявления Движение Демократического обновления требует у президента России обеспечить защиту жизни, здоровья и достоинства ЛГБТ-людей в Чечне. Елена Виленская поясняет, что обращение к президенту страны связано с тем, что он является гарантом российской Конституции, которая, по мнению авторов Заявления, в Чечне практически не соблюдается.



Движение Демократического Обновления основано людьми, недавно вышедшими из петербургского отделения партии “Яблоко”, поскольку они считали московское руководство партией со стороны Григория Явлинского слишком авторитарным, навязывающим свои правила региональным отделениям. Среди учредителей движения – депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов. Устав движения подан на регистрацию в Министерство юстиции России.