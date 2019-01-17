В Крыму за неделю закрыли второе дело об экстремизме

В аннексированном Россией Крыму суд закрыл дело Элины Мамедовой, которую обвиняли в экстремизме из-за репостов в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Алексей Ладин.

По словам юриста, дело было прекращено в связи с декриминализацией 282-ой статьи Уголовного кодекса России. Ладин подал ходатайство о том, чтобы его подзащитную также исключили из перечня террористов и экстремистов, куда попадают все подозреваемые в экстремизме.

Мамедову обвиняли в возбуждении ненависти или вражды по признаку национальности из-за записей размещенных ею на своей странице в социальной сети в 2014 и 2015 году.

Законопроект о декриминализации 282-й статьи был внесен в Госдуму Владимиром Путиным в начале октября, после активного обсуждения проблемы с массовыми уголовными делами об экстремизме в обществе. Во время прямой линии 7 июня Путин заявил, что ситуацию с наказанием за подобные действия не нужно доводить "до маразма и абсурда". 9 января изменения в законодательство вступили в силу.