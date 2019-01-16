В Крыму впервые после смягчения статьи закрыли дело об экстремизме

В аннексированном Россией Крыму прекращено уголовное дело об экстремизме, возбужденное в отношении местного жителя Исмаила Рамазанова. Его обвиняли в возбуждении ненависти и вражды с использованием online-рации Zello.
Адвокат Рамазанова Алексей Ладин сообщает, что это первый случай прекращения дела об экстремизме в Крыму после смягчения в России 282-й статьи Уголовного кодекса.
Накануне Ладин, сотрудничающий с правозащитной группой "Агора", заявил, что российские следственные органы на аннексированном полуострове всё ещё не прекращают дела об экстремизме.
Адвокат потребовал признать незаконными действия следователя, который не ответил на ходатайство его подзащитного. Рамазанов 8 января просил прекратить его дело и исключить его из перечня террористов и экстремистов.
- В числе подзащитных Алексея Ладина – крымско-татарский правозащитник Эмир-Усеин Куку, активисты Сулейман Кадыров, Дмитрий Джигалов и Гульсум Алиева, анархист Евгений Каракашев и ещё несколько обвиняемых в экстремизме, в том числе с использованием социальной сети "ВКонтакте". Пока нет информации о прекращении их дел. Ладин обвиняет российских следователей в Крыму в бездействии.
- 9 января в России вступили в силу изменения статьи 282 Уголовного кодекса – о разжигании ненависти. В частности, отменено уголовное наказание за первое публичное распространение экстремистского материала в течение года.
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