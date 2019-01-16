Суд отменил приговор петербуржцу, осужденному за видео про попа

Суд в Санкт-Петербурге отменил приговор и закрыл дело в отношении Ивана Барбакова, которого приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей из-за публикации видео про священника, спевшего песню "Мурка". Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Отмена приговора связана с декриминализацией 282-ой статьи Уголовного кодекса России. Ранее следователи нашли в выложенных Барбаковым в социальные сети картинках и видео уголовное преступление. В марте 2018 года архимандрит Венедикт (Цирков) спел "Мурку" в одном из храмов в Москве во время трапезы в честь иконы Божьей Матери "Троеручица". "Выступление" священника было опубликовано в YouTube. Архимандрит был выслан из Москвы в Приднестровье.

В Томске суд досрочно освободил местного блогера Вадима Тюменцева, осужденного на пять лет из-за публикации видеороликов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Он пробыл в заключении три года и девять месяцев. В декабре 2015 года суд приговорил Тюменцева к пяти годам колонии общего режима. Он был признан виновным в "неприязни к гражданам, проживающим на территории Луганской и Донецкой областей Украины" за публикацию на личной странице "Вконтакте" двух видеороликов. Также, по версии следователей, блогер в интернете призывал к участию в несогласованной мирной акции и критиковал местную власть. Тюменцев свою вину не признал.

За репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности в 2017 году привлекли 461 человека. В Совете по правам человека предлагали отменить уголовное наказание по 282-й статье, сохранив его лишь для экстремистских преступлений, связанных с насилием.

Законопроект о декриминализации 282-й статьи был внесен в Госдуму Владимиром Путиным в начале октября, после активного обсуждения проблемы с массовыми уголовными делами об экстремизме в обществе. Во время прямой линии 7 июня Путин заявил, что ситуацию с наказанием за подобные действия не нужно доводить "до маразма и абсурда".