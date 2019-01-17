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Херсонский суд продлил до февраля арест Кириллу Вышинскому

Суд над Кириллом Вышинским

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Херсонский городской суд продлил до 16 февраля арест руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому. Его обвиняют в содействии России в аннексии Крыма и в поддержке самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Ранее в четверг адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что в его офисе и по месту жительства провела обыски Генпрокуратура Украины. Сам он в это время находился в Херсонской области.

В прокуратуре заявили, что обыски у Доманского связаны с делом 2013 года о приватизации коммунальной собственности. Сам адвокат считает обыски давлением властей и связывает их со свой профессиональной деятельностью.

Российские информационные агентства пишут, что ситуацию с обысками у адвоката Вышинского взяла на контроль уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции усомнился, что идея обмена Вышинского поможет журналисту. При этом глава МИД упрекнул Киев в несоблюдении обязательств по отношению к деятельности сотрудников СМИ.

Кассационную жалобу защиты Вышинского на арест журналиста 23 января рассмотрит Верховный суд Украины.

  • Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая после обысков в офисе "РИА Новости Украина". Вечером того же дня Служба безопасности Украины объявила, что подозревает его в государственной измене. Сам журналист вину отрицает.
  • Украинские правоохранительные органы сообщали, что нашли у Вышинского трудовой договор с медиагруппой "Россия сегодня", крупную сумму денег и огнестрельное оружие. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
  • Российские власти и близкие к Кремлю средства массовой информации неоднократно осуждали арест Вышинского. В сентябре этого года Союз журналистов России заочно наградил его премией "Камертон" имени Анны Политковской.
  • Вышинский обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему правовую защиту.
  • Имя руководителя "РИА Новости Украина" несколько раз упоминалось в контексте возможного обмена заключенными между Москвой и Киевом.

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