Херсонский суд продлил до февраля арест Кириллу Вышинскому

Херсонский городской суд продлил до 16 февраля арест руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому. Его обвиняют в содействии России в аннексии Крыма и в поддержке самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Ранее в четверг адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что в его офисе и по месту жительства провела обыски Генпрокуратура Украины. Сам он в это время находился в Херсонской области.

В прокуратуре заявили, что обыски у Доманского связаны с делом 2013 года о приватизации коммунальной собственности. Сам адвокат считает обыски давлением властей и связывает их со свой профессиональной деятельностью.

Российские информационные агентства пишут, что ситуацию с обысками у адвоката Вышинского взяла на контроль уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции усомнился, что идея обмена Вышинского поможет журналисту. При этом глава МИД упрекнул Киев в несоблюдении обязательств по отношению к деятельности сотрудников СМИ.

Кассационную жалобу защиты Вышинского на арест журналиста 23 января рассмотрит Верховный суд Украины.