Конгресс США поддержал сохранение санкций против компаний Дерипаски

Палата представителей США большинством голосов приняла резолюцию с призывом не отменять санкции против компаний Олега Дерипаски. Об этом сообщает бизнес-издание "Bloomberg".

Принять резолюцию парламентариям предложил лидер фракции демократов в Палате представителей Стени Хойер. Его инициативу поддержало также большинство республиканских депутатов.

По мнению Хойера, глава Минфина США Стивен Мнучин недостаточно подробно объяснил Конгрессу, на каких основаниях принято решение о снятии санкций. Он утратят силу 21 января.

Текст, который поддержали американские депутаты - символический. Призыв к Минфину накануне не поддержали американские сенаторы. Их согласие требовалось для принятия обращения, которое приостановило бы вступление в силу отмены санкций.

Ограничительные меры в отношении компаний Олега Дерипаски -металлургического холдинга En+, подконтрольного ему изготовителя алюминия "Русал" и энергетической компании "Евросибэнерго" - были введены в апреле 2018 года. В декабре министр финансов США заявил о намерении снять санкции с компаний Дерипаски через 30 дней. Решение было принято после того, как российский миллиардер фактически отказался от контрольного пакета в этих компаниях.



В начале января группа сенаторов обратилась в Минфин США с просьбой отложить снятие санкций с компаний Дерипаски. Кроме того, сенатор Чарльз Шумер внес резолюцию против отмены ограничительных мер. За снятие санкций выступили и страны Евросоюза, которые утверждают, что меры против компаний Дерипаски бьют по мировому рынку алюминия, что негативно отражается на экономике Европы.