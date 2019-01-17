Ссылки для упрощенного доступа

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Хакеры опубликовали более 770 миллионов электронных адресов

Хакеры выложили в открытый доступ более 770 миллионов электронных адресов и 21 миллион пользовательских паролей. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности.

Вначале база данных попала в облачный сервис Mega. Затем ссылку опубликовали на одном из популярных форумов хакеров. Специалисты по информационной безопасности полагают, что массив похищенных данных аккумулировал в себе пароли из двух тысяч утечек, произошедших ранее. Уточняется, что опубликованная база не содержит в себе данных о кредитных картах и личных финансах пользователей.

В "Лаборатории Касперского" изданию РБК сообщили, что опубликованная база может содержать данные российских пользователей.

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