Задержанные перед "революцией" Мальцева заявляют о провокации ФСБ

Трое россиян, задержанных незадолго до акций протеста, к которым призвал лидер запрещённого движения "Артподготовка" Вячеслав Мальцев, заявили, что стали жертвами провокации, спланированной правоохранительными органами.

Об этом говорится в двух письмах, которые опубликовал правозащитный портал "ОВД Инфо". Их авторы - Олег Дмитриев, Сергей Озеров и Олег Иванов, которые сейчас находятся в СИЗО и обвиняются в подготовке теракта и участии в террористическом сообществе.

Всех троих задержали 1 ноября 2017 года, за несколько дней до даты "революции", о которой говорил Мальцев. По словам Олега Дмитриева, они с Озеровым и Ивановым по отдельности приехали в Москву после призывов политика, а найти жильё им помогла сторонница Мальцева Надежда Белова. Она же познакомила их с человеком по имени Вадим Майоров.

Олег Дмитриев утверждает, что именно Майоров незадолго до того, как полиция взяла квартиру штурмом, принес туда компоненты для изготовления "коктейлей Молотова", а после задержания провокатору позволили сбежать. В материалах уголовного дела Вадим Майоров не значится.

В своем втором письме Дмитриев, Озеров и Иванов называют организатором провокации Надежду Белову, которую они также считают внештатным сотрудником Федеральной службы безопасности. "ОВД-Инфо" напоминает, что Белову 5 ноября задержали на Манежной площади, но отпустили под обязательство явиться в суд. Она покинула Россию.

В 2017 году Мальцев через свой видеоблог активно призывал людей выйти на улицы 5 ноября и стоять там до тех пор, пока Владимир Путин не подаст в отставку. 26 октября 2017 года движение Мальцева было признано экстремистским. По делу "Артподготовки" было задержано больше 500 человек в нескольких городах России. Сам Мальцев покинул страну.