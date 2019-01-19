Трамп отказался от строительства сплошной стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп озвучил новое предложение по строительству стены против мигрантов в обращении к нации. Это произошло ночью 20 января по московскому времени. Трансляцию обращения вёл канал Fox News.

В своём заявлении Трамп предложил компромиссное решение для демократической партии, блокирующей строительство стены из средств федерального бюджета. Президент уверен, что решение позволит открыть работу федеральному правительству.

В своём предложении политик предложил трёхлетнюю юридическую защиту для так называемых "мечтателей" — нелегальных иммигрантов, ввезённых в страну в детском возрасте и защиту для депортации для мигрантов, у которых истекает срок временного убежища на территории США. "Наша иммиграционная система должна быть предметом гордости, а не позора", — заявил Трамп.

Президент США отказался от строительства сплошной стены вдоль всей границы с Мексикой. Он предложил заменить его на барьер протяжённостью 230 миль. "Стены не аморальны", — добавил он. На его строительство должны быть выделены из федерального бюджета 5.7 миллиарда долларов.

Протяжённость сухопутной границы между США и Мексикой – 3145 километров. Около 1050 километров уже перекрыто различными типами ограждений, пишет BBC. В начале 2018 года CNN сообщало, что план президентской администрации предусматривает строительство 1390 километров новой стены и реконструкцию ещё 1870 километров заграждений (протяженность реконструируемых ограждений может быть больше, чем протяжённость перекрываемой ими границы). Трамп требовал выделить на это строительство из бюджета США те же 5,7 миллиарда долларов.

Трамп предложил нанять 2750 новых сотрудников для Погранично-таможенной службы США. Президент предложил выделить по 800 миллионов долларов на гуманитарную помощь мигрантам и на технологию по распознаванию наркотиков на границе США.

Перед выступлением Трампа демократы отказались от любых компромиссов. Помощник лидера меньшинства в Сенате США сенатор Ричард Дурбин ранее заявил, что демократы, вероятно, не примут сделку, предложенную президентом. Для начала Трамп должен открыть правительство. Во вторую очередь, я не верю, что такая сделка пройдёт через Сенат, — цитирует заявление демократа Reuters. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что предложение Трампа "неприемлемо".

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