Доклад: состояние 26 миллиардеров - такое же, как у половины человечества

Состояние 26 богатейших людей мира сравнялось с состоянием половины человечества - 3 миллиардов 800 миллионов беднейших людей на планете.

Такие данные содержатся в докладе британской благотворительной организации Oxfam, выход которого в свет приурочен к открытию международного экономического форума в швейцарском Давосе, который традиционно считается местом сбора мировой финансовой элиты. Всего год назад речь шла о 43-х миллиардерах. Динамика свидетельствует об увеличении разрыва между самыми богатыми и самыми бедными.

По данным Oxfam, доходы богатейших людей мира за прошедший год выросли на 900 миллиардов долларов, а самих долларовых миллиардеров стало больше на 12 процентов - всего их в мире 2208. При этом доходы беднейшей половины человечества уменьшились на 11 процентов.

Организация призвала власти разных стран мира задуматься о дополнительных налогах на имущество, доходы от которых могли бы пойти на бесплатное образование и здравоохранение.