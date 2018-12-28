Странные итоги года от НДМ

1. Прорыв года:

Пока международные фирмы и правительственные агентства по всему миру, включая Uber, Airbus, Boeing и NASA, работают над проектами летающих такси и испытывают беспилотные прототипы, а CNN задается вопросом «Станут ли летающие такси реальностью?», братья Иоганн и Филипп Микенбекер и их друг Эрик Вестфаль из городка Херцберг-ам-Харц в Германии уже не только собрали в спортзале местной школы полноценное «летающее такси» из обычной домашней ванны и четырех пропеллеров, но даже слетали на нем за хлебушком.

Инноваторы из Сколково, кстати, не смогли повторить это достижение. Прототип их летающего такси, на создание которого потратили 12 миллионов рублей, смог кое-как, покачиваясь, подняться, но тут же рухнул в сугроб.

2. Продукт года:

Представьте себе, что вас приглашают в гости на Новый Год, а вы не можете прийти, потому что уехали в Альпы кататься на лыжах. Или ваш ребенок участвует в школьном представлении, а у вас в отделе аврал и вас не отпускают с работы. Или вам пора навестить родителей, но вы болеете и не можете выйти из дома. Раньше с этим ничего нельзя было поделать: в двух местах сразу находиться невозможно. Теперь возможно! Джун Рекимото из фирмы Сони придумал устройство под названием ChameleonMask, которое уже окрестили «человеческим Убером». Это шлем с вмонтированным микрофоном, динамиком и, главное, закрепленным спереди дисплеем. Идея Рекимото состоит в том, что если вам необходимо куда-то идти, но вы не можете или не хотите этого делать, вы можете нанять вместо себя человека, который пойдёт на это мероприятие вместо вас, надев на себя этот шлем, на дисплей которого будет транслироваться ваше лицо с установленной у вас дома веб-камеры. С помощью вмонтированного в шлем микрофона вы будете слышать то, что вам говорят, с помощью динамика — отвечать, а управляется вся эта система с помощью мобильного приложения. И оператор шлема и клиент видят мир через камеру, закрепленную сбоку от дисплея. Изобретатель утверждает, что уже опробовал это устройство на практике, и люди реагируют на него на удивление хорошо.

3. Открытие года:

Если вы читали «Колыбель для кошки», то, наверное, помните описываемый там лёд-девять — вымышленный Воннегутом вид льда, который тает не при нуле градусов, а при 45.8°C, и, соприкоснувшись с обычной водой становится центром кристаллизации, мгновенно заставляя эту воду превратиться в лёд-девять. В романе этот лёд, изобретенный учёными для армии, случайно попадает в мировой океан, вызывая полное замерзание всех земных водоёмов и неизбежную гибель человечества. Это в романе. На самом деле учёные знают много разных форм льда, среди которых есть и лёд-девять, но он обладает совершенно другими свойствами, чем лёд, описываемый Воннегутом, и замерзает не при высоких, а, наоборот, только при очень низких температурах.

Но в этом году учёные нашли в природных условиях (в виде вкраплений в алмазы, извлеченные из шахт в разных регионах мира) другую разновидность льда, лёд-семь, которая действительно может существовать при комнатной температуре, правда, только под давлением в 2,1-2,5 гигапаскалей (то есть более 20 тысяч атмосфер). Тает он лишь при 81°C. Раньше учёные думали, что льда-семь на Земле в естественных условиях не существует. Но интереснее всего даже не это, а то, что настоящий лёд-семь, как и выдуманный лёд-девять из романа Воннегута, попадая в воду, мгновенно становится центром кристаллизации, начиная распространяться со скоростью почти 500 метров в секунду. При определенных условиях лёд-семь может превращаться в лёд-шесть, который остаётся стабильным при плюсовых температурах и намного меньшем давлении — таком, при котором уже может существовать жизнь.

Нам, землянам, это ничем не грозит, потому что такое происходит лишь при экстремально высоком давлении. Но учёные думают, что лёд-семь может быть одним из объяснений того, почему мы никак не можем найти соседей по разуму. Ударная волна от падения большого метеорита на покрытую водой планету может вызвать резкое повышение давления и быстро превратить всю воду в лёд-семь, предотвратив на этой планете развитие жизни либо уничтожив уже существующую.

4. Кризис года:

В сентябре мы уже писали о кризисе в современной науке, сильнее всего затронувшем социальную психологию: результаты многих знаменитых исследований последних десятилетий, как оказалось, не выдерживают проверки. Тогда, в сентябре, выяснилось, что из 21 известного научного исследования при проверке подтвердились лишь 13. Но это были ещё цветочки. Ягодки созрели в ноябре.

До сих пор ученые, чьи исследования не подтвердились, обвиняли проверяющих в том, что они делают слишком маленькие или не совпадающие с оригинальными выборки подопытных (чем больше количество подопытных, тем выше надежность исследования) или в том, что они недостаточно компетентны для повторения эксперимента. Эти обвинения были необоснованными: выборки в тестовых экспериментах были не меньше, чем в оригинальных, а квалификация исследователей вполне достаточной, и тем не менее авторы последнего раунда проверки знаменитых психологических исследований решили сделать так, чтобы к ним вообще нельзя было подкопаться.

Во-первых, для контроля условий проверки они привлекли самих авторов проверяемых исследований. Во-вторых, выборка при проверке была в целых 60 раз (!) больше, чем в оригинальных экспериментах. И эта, стопроцентно надежная, проверка принесла ещё более шокирующие результаты, чем прошлая. Из результатов 28 проверенных экспериментов не подтвердилась ровно половина, 14.

Самым громким, хоть и в какой-то мере ожидаемым, результатом стала проверка теории прайминга.

Праймингом называют подсознательное воздействие психологических стимулов на никак не связанное с этими стимулами поведение. Прайминг является ключевой частью теорий двух нобелевских лауреатов по экономике, Даниела Канемана и Ричарда Талера. На нем во многом основана модная в последние годы теория подталкивания — ненасильственного подсознательного влияния на поведение людей, которую взяли на вооружение правительства США и Великобритании, крупные IT-компании и выступавший недавно в Москве Тони Роббинс.

Классический пример прайминга: в одном известном психологическом эксперименте подопытных сначала просили назвать две последние цифры номера их карточки социального страхования, а потом спрашивали, сколько они готовы заплатить за тот или иной товар. Авторы эксперимента, который попал в десятки учебников психологии, социологии и экономики, утверждают, что подопытные, у которых эти две цифры были больше, были готовы платить за те же самые товары дороже.

Критики давно называли теорию прайминга лженаукой и утверждали, что якобы подтверждающие ее эксперименты выглядят очень сомнительно. Похоже, они оказались правы. Из 9 экспериментов, «подтверждавших» эффект прайминга, не подтвердилось 8, а в единственном хоть как-то подтвердившемся эффект оказался в семь раз слабее, чем утверждали авторы.

Ноябрьское исследование поставило точку в многолетнем споре о том, насколько можно верить популярным теориям в психологии. Верить, к сожалению, нельзя, почти все они нуждаются в тщательной проверке. Как шутят авторы одной из статей на эту тему, в психологии остался единственный закон: 50% исследований врёт. При этом проект по их проверке ещё только начинается, так что в новом году нас наверняка ждут и новые разоблачения.

5. Загадка года:

Гавайским тюленям-монахам угрожает вымирание. К началу 21 века их популяция из-за тюленьего промысла сократилась всего до 1400 особей. Промысел запретили, но численность не восстанавливается. Тюлени продолжают массово гибнуть от болезней, глобального потепления и сетей рыбаков. Теперь к их проблемам прибавилась ещё одна: угри в носу. Не на носу, а именно в носу. И не угри-прыщи, как у подростков, а настоящие плавающие угри из рода лучепёрых. Фотографию одного такого молодого тюленя с застрявшим в носу угрём недавно перепечатали ведущие мировые СМИ, и учёные утверждают, что это не первый подобный случай. Причём все тюлени с угрями в носу попались биологам в последние два года; за всё предыдущее время наблюдений - около 40 лет - ничего подобного учёные не видели. Каким образом угри попадают тюленям в нос, учёные пока не знают, но, учитывая то, что все найденные учеными тюлени с угрями в носу были очень молодыми, и то, что угорь всегда торчал у них только из правой ноздри, возможно, это просто какая-то новая подростковая мода.

6. Разгадка года:

Загадка спагетти занимала почетное место среди нерешенных проблем науки. Ученые не знали, можно ли разломать сухую спагеттину на две части, взяв её за концы. Попробуйте сами и убедитесь — как бы вы ни старались, спагеттина всегда ломается на 3 или более частей. Говорят, что над решением этой задачи безуспешно бился лауреат Нобелевской премии по физике, создатель квантовой электродинамики и концепции нанотехнологии Ричард Фейнман. И вот в этом году исследователи из MIT с помощью математического моделирования и созданного специально для ломки спагетти робота наконец-то нашли ответ. Разломать спагеттину на две части всё-таки можно - для этого необходимо развернуть один из её концов приблизительно на 360 градусов.



7. Арт-проект года:

Прекрасным весенним вечером модный лондонский выставочный зал Hayward Gallery готовился к открытию выставки популярной современной художницы кореянки Ли Бул. Один из объектов под названием «Блистательное величие» (Majestic splendor) представлял собой десятки присыпанных блестками и бусинами разлагающихся рыб. Его уже выставляли в нью-йоркском MoMA, где для того, чтобы рыба разлагалась помедленнее, смонтировали специальную холодильную установку. Но установка сломалась, и произведение пришлось досрочно убрать из зала, потому что посетителей мутило от вони. Устроители лондонской выставки учли американский опыт и запаяли рыбу в полиэтилен, присыпав её кроме блесток и бусин марганцовкой. Но что-то снова пошло не так... Когда до открытия оставалось всего несколько часов, рыба в пакете внезапно взорвалась, вызвав в галерее пожар. В зале пришлось делать косметический ремонт, а открытие выставки отложить. Галерея, кстати, открылась только в начале этого года после двухлетнего ремонта.

8. Ограбление года:

В Техасе трое преступников похитили увезли из аквариума акулу в детской коляске. Акула по имени Хелен спокойно плавала в публичном аквариуме города Сан-Антонио, как вдруг один из посетителей выловил её за хвост из резервуара с водой (средняя длина рогатых акул — около 1 метра) и передал сообщнику, который завернул её в мокрое полотенце и отнес в подсобку, где положил акулу в ведро с раствором чистящей жидкости. После этого преступники поставили ведро в коляску, вывезли на улицу и перенесли в машину. Двух мужчин сопровождала женщина. Охранники на парковке заметили подозрительных гостей и хотели осмотреть автомобиль, но похититель заявил, что внутри находится его больной ребенок, которого нужно срочно везти в больницу, сел за руль и уехал. Полиция арестовала преступника тем же вечером (сообщники были задержаны позже). В его гараже полицейские нашли большой аквариум с разными видами морской живности. Следствие считает, что он не собирался продавать акулу, а хотел держать её дома. Теперь акула возвращена в аквариум. Биологи боялись, что она не перенесет пребывания в растворе чистящей жидкости, но, к счастью, раствор ей никак не повредил, и она находится в добром здравии и хорошем расположении духа.

9. Премия Дарвина года:

Если вы вдруг не в курсе, Премия Дарвина вручается людям, погибшим из-за собственного идиотизма и таким образом улучшившим генофонд человечества, избавив его от своих будущих детей. В этом году этой премии удостоились 20 человек — и один из них даже не посмертно (он случайно отстрелил свой детородный орган, избавив мир от собственных генов ещё при жизни). Но самая поразительная история случилась в Германии. Молодой человек гулял с девушкой по набережной и за что-то так на неё рассердился, что столкнул её в реку, а потом и сам прыгнул следом, чтобы затолкать её голову под воду и заставить её захлебнуться. Пикантность ситуации в том, что девушка умела плавать, а юноша — нет. Хотя температура воды была всего 2 градуса Цельсия, девушка выбралась на берег и даже не пострадала. Юношу вытащили из воды вызванные на место происшествия полицейские, но он впал в кому и умер в больнице от повреждения мозга в День всех влюбленных, 14 февраля.

10. Экспериментатор года:

Генная инженерия выплеснулась за пределы биологических лабораторий и пошла в массы. Шестнадцатилетний Адриен Локателли из французского Гренобля сделал себе инъекцию Библии и Корана. Сначала он закодировал священные книги в виде последовательности нуклеотидов, потом заказал её у компании ProteoGenix, которая создаёт кастомизированные последовательности ДНК по описанию заказчика, а конечный препарат купил у фирмы VectorBuilding, которая производит вирусы, передающие нужную последовательность ДНК в клетки живых организмов. Локателли мог стать ещё одним претендентом на Премию Дарвина, но, к счастью, всё обошлось — подросток отделался небольшим воспалением руки, которое прошло через несколько дней. Других последствий у эксперимента нет — по крайней мере пока.

11. Камео года:

В наших подборках всегда 10 пунктов, но новогодний выпуск бывает всего раз в году, так что вот вам пподарок — бонусный 11 пункт. Описывать его мы не будем — лучше один раз увидеть, чем много раз прочитать: