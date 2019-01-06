Космическая контрабанда, новые луддиты и яйца мужского пола

1. В 2017 году стартап Swarm Technologies обратился к американской Федеральной комиссии по связи за разрешением на запуск четырех своих микроспутников — и получил отказ. ФКС мотивировала это тем, что они слишком маленькие (всего 10 кубических сантиметров) и их будет слишком сложно отслеживать. Но в январе 2018 выяснилось, что, несмотря на отсутствие разрешения от ФКС или другого правительственного агентства в США или любой другой стране, Swarm Technologies всё равно запустила свои спутники из Индии. Это стало первым в истории случаем космической контрабанды, и все ждали, какое наказание может ожидать Swarm Technologies. Теперь наказание, наконец, известно, и выглядит оно не как наказание, а как капитуляция американского правительства. ФКС наложила на компанию штраф в 900 тысяч долларов (на первый взгляд сумма солидная, но в сравнении со стоимостью разработки спутников и их запусков далеко не такая существенная) и по сути легализовала нелегально запущенные спутники, дав разрешение на их активацию и на запуск ещё трёх подобных объектов — которые уже запущены компанией SpaceX. Всего Swarm Technologies собирается запустить 100 спутников, с которых она будет раздавать дешевый интернет во все уголки планеты — и надеется сделать это на годы раньше и на порядок дешевле, чем все конкуренты, включая Илона Маска.

2. Луддиты, ломавшие машины во время Промышленной революции, исчезли около 200 лет назад. Но теперь они, похоже, появляются снова. В Аризоне неизвестные нападают на беспилотные автомобили, которые тестирует там компания Waymo (подразделение компании Alphabet, которая также владеет Google). Местные жители бросают в автомобили камни, прокалывают им шины, пытаются выдавить их с дороги своими автомобилями и даже дважды напали на «запасного» водителя, который следит за тем, чтобы беспилотный автомобиль не попал в аварийную ситуацию.

3. Мы уже писали о том, что попугаи бывают умнее людей. Теперь выясняется, что это не так уж сложно — умней человека может быть и амёба. Японские ученые показали, что это примитивное одноклеточное способно решать Задачу коммивояжера (поиск самого короткого либо дешевого маршрута, проходящего через все указанные точки хотя бы по одному разу с последующим возвратом в исходную точку), которую людей обучают решать лишь в технических ВУЗах — причём научить удаётся не всех. Мало того, амёба использует для решения этой задачи неизвестный ранее метод, который для большого количества точек, возможно, является более эффективным, чем методы, разработанные людьми.

4. В Италии грабители остановили на шоссе инкассаторскую машину, перегородили дорогу двумя горящими грузовиками, чтобы не дать приблизиться полицейским, вскрыли машину с забаррикадировавшимися внутри тремя охранниками двумя экскаваторами как консервную банку и скрылись с более чем 2 миллионами евро, которые везли для выплаты пенсий в городе Матера.

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​5. Несмотря на то, что власти Китая недавно отказались от политики «одна семья — один ребенок» из-за принимающего угрожающий масштаб старения населения, рождаемость в стране продолжает падать. В 2018-м, по некоторым данным, в Китае родилось на 20% меньше детей, чем в 2017-м. Некоторые исследователи считают, что недальновидная политика ограничения рождаемости, проводимая властями в прошлом, уже нанесла демографии страны непоправимый ущерб, и теперь, какие бы меры ни принимало правительство, население Китая будет уменьшаться и стареть, что негативно отразится на экономическом росте страны и уровне жизни.

6. Заместитель главы Китайской академии военных наук контр-адмирал Лу Юань, выступая на конференции представителей китайского ВПК, заявил, что для того, чтобы заставить США убраться из Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, достаточно потопить два американских авианосца. Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря являются международными и омывают берега сразу нескольких стран, но несколько лет назад Китай объявил большую часть их акватории своими внутренними водами и требует у кораблей и самолетов других государств запрашивать разрешения на их пересечение. Для укрепления своих позиций в этом регионе китайцы активно захватывают там необитаемые и строят новые искусственные острова, размещая на них военные базы и ракетные комплексы. Ни одна другая страна не признает китайские притязания, и США, являющиеся союзником нескольких стран региона, регулярно посылают в эти моря авианосные группы, чтобы гарантировать там свободу судоходства. Лу Юань заявил, что КНР может без труда потопить два американских авианосца своими ракетами, после чего американцы уберутся восвояси. При уничтожении двух авианосцев погибнет 10 тысяч моряков, что, по мнению Лу Юаня, заставит США навсегда забыть про этот регион, так как американцы больше всего боятся человеческих потерь. Интересно, что похожей логикой руководствовалось в 1941 году правительство Японии, планируя атаку на Перл Харбор.

7. Китайские медики не отслеживают судьбы своих генно-модифицированных пациентов. Больные раком и другими болезнями, прошедшие курс экспериментальной генной терапии, бродят где-то с отредактированной ДНК, и никто не знает ни что с ними происходит, ни даже их приблизительного количества.

8. Людям не нужны цыплята мужского пола, — точнее, вырастающие из них петухи. Они не несут яйца и растут гораздо хуже, чем куры, так что их невыгодно откармливать на мясо. Поэтому новорожденных цыплят, которые оказались мальчиками, убивают сразу же после того, как они вылупятся из яйца, причем зачастую самым чудовищным способом — прогоняя их живьем сквозь мясорубку, после чего фарш идет на корм для рептилий. Но, возможно, вскоре эта бойня прекратится. Нет, цыплят-мальчиков не станут кормить и растить — им просто не дадут вылупиться. Немецкая агропромышленная фирма открыла способ определять пол цыпленка ещё в яйце, так что яйца, содержащие зародыши петухов, будут сразу отправляться в продажу, а не в инкубатор. Но и это уже прогресс по сравнению с тем, что происходит сегодня.

9. Одна из крупнейших в мире авиакомпаний Cathay Pacific 1 января по ошибке продала по цене эконом-класса несколько тысяч билетов бизнес- и первого классов. Это случилось в результате ошибки одного из работников, который ввёл в компьютерную систему неправильные цены. Когда ошибка обнаружилась, компания заморозила проданные билеты и взяла 24 часа на раздумье, после чего, к восторгу покупателей, объявила, что все проданные билеты являются действительными. Cathay Pacific назвала это новогодним подарком своим клиентам. По оценкам экспертов, этот подарок обойдется компании в миллионы долларов.

10. Американская администрация транспортной безопасности (TSA), проверяющая авиапропассажиров и их вещи перед вылетом на наличие запрещенных предметов и веществ, решила обновить парк своих служебных собак, вынюхивающих в аэропортах взрывчатку и наркотики. Место пород со стоячими треугольными ушами займут породы с висячими овальными. Руководство TSA объясняет это тем, что организация хочет создать себе более дружелюбный и доброжелательный имидж — многие пассажиры и особенно дети боятся собак со стоячими ушами, а собак, у которых уши болтаются, не боится почти никто. Так что немецких и бельгийских овчарок в американских овчарок в аэропортах США скоро вытеснят выжлы и лабрадоры.