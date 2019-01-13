Помощь с плаката, запах страха и порно по паспорту

1. Группа американских ученых в ходе психологического эксперимента обнаружила, что, посмотрев на изображения супергероев, люди находят больше смысла в жизни и охотнее помогают другим. Так что если вы хотите, чтобы кто-нибудь вам помог, ненавязчиво покажите ему плакат с Суперменом. Только имейте в виду, что этот эффект называется «праймингом», а в ходе недавних проверок почти все эксперименты, демонстрирующие эффект прайминга, не подтвердились. Возможно, и результаты этого эксперимента тоже вскоре будут опровергнуты.

2. Многих в детстве учили не показывать собакам свой страх, потому что собаки его видят и начинают вести себя агрессивно. Так вот, скрывать страх бесполезно, утверждают итальянские ученые: собаки чувствуют ваш страх по запаху. Для того, чтобы это выяснить, ученые пугали людей-участников эксперимента, а потом давали собакам понюхать их вещи — и собаки начинали вести себя иначе. Их сердцебиение учащалось, они проявляли признаки стресса и шли к своим хозяевам за поддержкой. То есть, почуяв запах страха, собаки тоже начинают бояться — а агрессия просто одно из проявлений этого страха. Короче говоря, не бойтесь собак — и они тоже вас не испугаются.

3. Знаменитый взгляд Моны Лизы, якобы не спускающей с вас глаз, когда вы смотрите на её портрет, где бы вы ни стояли — не более чем миф, утверждает немецкий психолог Гернот Хорстман. Эффект неотступного взгляда героев портетов действительно есть. Он возникает, когда персонаж портрета смотрит прямо на художника (или в камеру фотографа) или под углом не более чем в 5 градусов от неё. Однако взгляд Моны Лизы довольно сильно отклоняется от этого значения — модель Леонардо да Винчи смотрела не на великого художника, а под углом в 15,4 градусов вправо от него. Так что если вам кажется, что Мона Лиза за вами следит, значит, у вас просто паранойя.



4. Если вы думаете, что британское правительство занято исключительно Брекзитом, вы ошибаетесь. У него есть и другие, не менее важные дела. Так, например, оно решило, что любой просмотр порно в интернете теперь будет осуществляться только по паспорту: все сайты со «взрослым» контентом обяжут установить специальное программное обеспечение, которое, прежде чем показать видео или фото откровенного содержания, будет требовать, чтобы пользователь загрузил отсканированную копию удостоверения личности. Таким образом британское правительство предохраняет детей от порнографии — и косвенным образом помогает порносайтам собирать компромат на взрослых.

​5. IBM заявила о создании первого в мире коммерческого квантового компьютера под названием IBM Q System One. Однако не надейтесь его купить - «коммерческий» в интерпретации IBM значит не, как обычно принято, «доступный в свободной продаже», а всего лишь то, что желающие смогут купить на нём компьютерное время через облачные службы. Сам же компьютер будет находиться в дата-центре компании, при температуре значительно ниже нуля, защищенный от вибрации и электромагнитного излучения и в воздухонепроницаемом корпусе — иначе он просто не сможет работать.

6. Возможно, вы читали о странных акустических атаках на посольство США в Гаване, в результате которых у двух десятков сотрудников посольства начались головные боли, головокружения, тошнота и потеря слуха. Американцам пришлось отозвать домой 60% персонала посольства. Кубинское правительство отрицало любую причастность к странному инциденту, но большой веры ему не было. Теперь выясняется, что, возможно, кубинцы не врут. Изучив запись странных звуков, выведших из строя американских дипломатов, ученые из Университета Беркли в США и Университета Линкольна в Англии пришли к выводу, что скорее всего их издавали сверчки вида Anurogryllus celerinictus, печально известные своей непереносимой для человеческого уха песней.

7. 1 января на Гавайях прервалась жизнь 14-летней улитки по имени Одинокий Джордж, а вместе с ней — и существование всего вида Achatinella apexfulva. Одинокий Джордж был последним его представителем. Когда-то все Гавайи были заполнены этими улитками, и за день их можно было собрать 10 тысяч штук. Но в середине XX века на острова завезли другой вид улиток, Euglandina rosea, который оказался хищным. За полвека с небольшим Euglandina rosea размножились и пожрали всех Achatinella apexfulva. Остался один лишь Одинокий Джордж, который родился и вырос в неволе и никогда не видел настоящего леса. Если бы ученые сохранили ещё хотя бы одну улитку, они могли бы размножиться. Улитки гермафродиты, так что пол тут не играет роли, но для размножения их, увы, всё равно нужно две — а одинокий Джордж был совсем, совсем один. Теперь не стало и его.

8. Но есть и хорошие новости: активисты-защитники природы высадили под Сан-Франциско рощу из клонов пяти мертвых древних секвой, которые, пока их не срубили в начале прошлого века, были одними из крупнейших деревьев на земле: их возраст составлял 2000-3000 лет, высота — более 100 метров, а диаметр - около 10 метров. Для сравнения, самая большая и древняя из растущих сегодня секвой, «Генерал Шерман», имеет возраст около 1000 лет, высоту 84 метра и диаметр 7,7 метров. Раньше считалось, что мертвые деревья, от которых давно остались только пни, невозможно клонировать, но активисты проекта Archangel Ancient Tree Archive смогли это сделать и получили из старых пней 75 живых зародышей секвой, которые 2,5 года растили в лаборатории, а теперь высадили в землю.



9. Американские физики утверждают, что мгновенные путешествия сквозь гиперпространство на расстояния в миллионы парсеков могут когда-нибудь стать реальностью. Гипотеза о том, что черные дыры — это разрывы ткани пространства-времени, из которых могут существовать выходы в другом регионе вселенной (так называемые «белые дыры»), существует уже давно, но раньше считалось, что любой объект, приблизившийся к черной дыре, будет мгновенно уничтожен создаваемой ей гравитационной сингулярностью. Однако модель, построенная учёными из Университета Массачусетса, показывает, что особенно крупные вращающиеся черные дыры могут создавать «мягкую» сингулярность, которую звездолет при определенных условиях способен преодолеть безо всякого вреда для себя и своего экипажа — так же, как человеческая рука может без всяких повреждений пройти сквозь пламя свечи, если движется достаточно быстро.

10. Обитательницы дома престарелых в провинциальном городке на северо-востоке Чехии получили на Рождество мужской стриптиз. Такой подарок сделал им благотворительный проект Чешского радио «Внуки младенца Иисуса» (рождественские подарки в Чехии разносит не Санта Клаус, а младенец Иисус), который исполняет пожелания пенсионеров. Пенсионерки не признаются, кто из них придумал такой заказ и написал на радио, но все обитательницы дома престарелых остались очень довольны. Фотографии стриптиза можно посмотреть здесь. За всего лишь два года существования «Внуки младенца Иисуса» уже исполнили более 10 тысяч пожеланий, в том числе устроили пенсионерам со всей страны встречу с легендарным чешским певцом Карелом Готтом и даже организовали одной пенсионерке аудиенцию у Папы Римского.