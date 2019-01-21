Не в почете. Патриарх остался без звания профессора

Президиум Российской академии наук снял с повестки своего заседания, запланированного на 22 января, вопрос о присуждении званий "Почетный профессор РАН" патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко, – рассказал в понедельник Радио Свобода вице-президент РАН Юрий Балега. Представители российского научного сообщества, опрошенные Радио Свобода, считают, что причиной этого стала поднявшаяся после сообщений о присвоении почетных званий патриарху и главе Совета Федерации волна возмущения академиков и ученых.

О том, что глава Русской православной церкви и председатель Совета Федерации уже удостоены звания "Почетный профессор РАН", 18 января со ссылкой на пресс-службу академии сообщила газета «Коммерсант» и российские информационные агентства. Вслед за этим пресс-секретарь РАН Светлана Попова заявила, что на самом деле решение о присуждении званий 22 января будет лишь вынесено на голосование, а церемония присвоения титула "почетный профессор" в случае одобрения этого решения членами президиума состоится позже. Теперь отменено и само голосование.

"Вопрос о присвоении патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко званий "почетный профессор РАН" оказался не до конца проработанным", – сказал Юрий Балега в разговоре с Радио Свобода. Вместе с этим Балега напомнил: "Звание "почетного профессора РАН" было введено давно, это было сделано для поддержки людей, которые вносят вклад в развитие отечественной науки. Всего таким званием были удостоены 11 человек. Первым был тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков, было такое звание и у патриарха Алексия, и у Владимира Ресина (бывший глава стройкомплекса Москвы и депутат Госдумы РФ, – прим. РС). Ресин нам очень помогал, как сегодня помогает Сергей Собянин, хотя вопрос о присвоении звания "почетного профессора РАН" нынешнему мэру нами пока не рассматривался".

Возмущение научного сообщества вызвал не только тот факт, что о присвоении званий патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко было объявлено еще до обсуждения этого вопроса президиумом РАН, но и отсутствие самого понятия "почетный профессор" в новом уставе академии наук, принятом в июне 2014 года. В прежнем уставе 2001 года такое звание было: как следует из текста устава, оно присуждалось "выдающимся деятелям мировой культуры, ученым, государственным и общественным деятелям".

Интересно, что несколько званий "почетных профессоров РАН" были присвоены президиумом академии уже после того, как новый устав заменил собой старый. Так, президент Израиля Шимон Перес получил его в 2012 году, а Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и глава ЮНЕСКО Ирина Бокова – уже в 2015-м. Юрий Белега не видит проблемы в том, что РАН раздает звания "почетного профессора", не имея такого понятия в своих уставных документах: "Сейчас в состоянии обсуждения и утверждения правительством находится новый устав РАН, в котором функции президиума расширены. Процесс согласования устава может занять полгода или даже год. Приведу пример: в уставе также не утверждены представительства российской академии наук за рубежом, хотя на практике они существуют и открываются".

Позор или норма?

"Это позорная история. Это звание должно даваться ученым. Чиновники никакого отношения к науке не имеют. Я считаю, что это неверная практика", – сказал Радио Свобода академик РАН Юрий Апресян, один из противников присвоения звания "почетного профессора" главе РПЦ и председателю Совета Федерации. "Я не вижу ничего страшного в присуждении такого звания, но это решение должно приниматься открыто и обоснованно", – говорит главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Аскольд Иванчик. Вице-президент РАН Юрий Балега обосновал в интервью Радио Свобода необходимость присуждения звания "почетного профессора" Валентине Матвиенко и патриарху Кириллу так:

Мы нуждаемся в поддержке людей, которые имеют власть в нашей стране

"Патриархия возродила Макарьевские премии, которые присуждаются в области не только гуманитарных, но и точных наук. А Валентине Матвиенко мы благодарны за то, что она помогла нам с прохождением через Совет Федерации поправок в закон об академии наук, внесенных президентом Владимиром Путиным и расширяющих международные функции РАН. Её роль в поддержке науки очень велика. Мы нуждаемся в поддержке людей, которые имеют власть в нашей стране".

Несмотря на то, что звание "почетного профессора" присуждается политикам и чиновникам уже давно, новость о присвоении его патриарху Кириллу вызвала бурную и зачастую саркастическую реакцию у пользователей социальных сетей – как тех, кто имеет непосредственное отношение к науке, так и у тех, кто от нее довольно далек.

Вспомнили комментаторы и историю с присуждением звания "академика" главе Чечни Рамзану Кадырову – хотя присудила ему этот титул не РАН, а РАЕН – Российская академия естественных наук:

"Могли бы дать грамоту"

Доктор филологических наук, член-корреспондент РАН Елена Березович в интервью Радио Свобода говорит, что ей кажется неуместным само словосочетание "почетный профессор", когда речь идет о чиновниках или политиках:

"Меня волнует легитимность самого звания. Я сейчас не обсуждаю эти конкретные политические фигуры [Матвиенко и патриарха]. Они действительно принесли объективную пользу академии наук рядом своих действий. Однако, есть проблема в самом звании. Например, есть звание "профессор". Оно дается за определенную специализацию. Если, скажем, министр обороны Шойгу много сделал для артистов, это ведь не значит, что артисты дадут ему звание "Народный артист России". Он может получить какую-то грамоту, например. Я полагаю, что для академии наук скорее было бы уместно выразить свою благодарность каким-то другим способом. Академия наук очень ценит демократические процедуры. Здесь голосования даже не было, поэтому появление такое новости вызвало большое удивление среди академиков".

Елена Березович, как и другие собеседники Радио Свобода, с которыми мы поговорили в процессе подготовки этого материала, винят в разразившемся скандале с присвоением званий "почетного профессора" Валентине Матвиенко и патриарху Кириллу непрофессионализм пресс-службы РАН. С 2018 года ее возглавляет бывший телепродюсер и руководитель медиахолдинга "Очевидное-невероятное" Светлана Попова. Утром в понедельник Попова утверждала в разговоре с Радио Свобода, что вопрос о присвоении почетных званий Матвиенко и главе РПЦ остается на повестке дня заседания президиума РАН 22 января. Сказав об этом, Светлана Попова добавила, что "разговоры с журналистами не входят в круг ее служебных обязанностей" и посоветовала корреспонденту Радио Свобода обратиться за комментарием к вице-президенту РАН Юрию Белеге.

"Неловкое положение"

Профессор МГУ, астрофизик Сергей Попов говорит, что одной из причин снятия вопроса о присуждении звания "почетный профессор РАН" Матвиенко и патриарху Кириллу стала волна общественного возмущения, поднявшаяся в соцсетях после появления в пятницу новости об этом:

"Мне кажется, это результат некоего общественного резонанса, который, очевидно, нашел отклик и внутри академии. По крайней мере, несколько членов академии, с которыми я успел обсудить эту новость, восприняли ее довольно скептично. Я думаю, этот глобальный скепсис докатился до президиума и это повлияло на его решение снять рассмотрение вопроса с повестки дня". С Сергеем Поповым согласна и Елена Березович: "Я уверена, что возмущение членов академии дошло до президиума. Я доподлинно знаю, что оно дошло до президиума, и потом – члены президиума тоже существуют не в безвоздушном пространстве, они видят "Фейсбук", читают газеты".

Днем 21 января заявление "О звании "почетный профессор РАН" появилось на сайте "Клуба 1 июля", который называет себя "неформальным сообществом академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук", выступающим против реформы академии. В этом заявлении "публичные выступления, предвосхищающие решения Президиума РАН по поводу присвоения звания "почетный профессор" названы "попытками неприкрытого давления на членов Президиума", которые ставят Академию в "неловкое положение". В заявлении также упоминается отсутствие понятия "почетный профессор РАН" в действующем уставе Академии. "Клуб также считает, что титул "почетный профессор" является крайне неудачным. Профессор – одно из высших научных и преподавательских званий,

и оно не может присуждаться людям, достигшим высот в других областях деятельности", – говорится в тексте заявления. Его авторы предлагают присваивать почетные звания от имени РАН только после тайного голосования по каждой кандидатуре на Общем Собрании Академии наук.

На сайте Координационного совета профессоров РАН в понедельник появилось другое заявление, в котором, напротив, историческим опытом обосновывается правомочность присуждения звания "почетный профессор" и подчеркивается разграничение между этим званием и званием "профессор РАН", которое было введено в обиход в 2015 году "для активного вовлечения молодых российских ученых в реализацию задач, поставленных перед Академией".

Академия или "министерство науки"?

Астрофизик Сергей Попов напоминает, что и в советское время, и до реформы РАН в 2013 году российская академия наук была скорее административно-управленческой, а не научной организацией:

"Вопрос в том, как, на каких уровнях, за счет каких ресурсов научная организация, РАН, хочет взаимодействовать с другими. Подобное происходит с академией наук не первый раз. У любого нормального ученого присвоение почетного звания фигуре вроде лидера религиозной конфессии или политика, непосредственно с наукой не связанного, вызывает в лучшем случае скептическую улыбку, а то и явное раздражение. Если научная организация хочет оставаться в первую очередь научной организацией и иметь соответствующий имидж, так делать не надо. Если же организация, как это происходит с РАН, претендует в первую очередь на управленческую роль, такие шаги неизбежно будут происходить. Если бы на этот раз все произошло гладко, это лишь еще раз подчеркнуло бы, что российская академия наук – это такая административно-управленческая организация, а не организация ученых.

Сильные ученые не попадают в члены академии, а попадают директора институтов

Российская академия наук 20 лет назад, и советская академия наук были именно организациями, связанными прежде всего с управлением наукой. Мы знаем огромное количество примеров, когда очень сильные ученые не попадают в члены академии, а попадают директора институтов, люди, которых эти директора прочат себе в преемники. Эта структура функционирует как специально организованное "Министерство науки". Эта история свидетельствует о том, что как минимум часть нынешнего руководства академией намерена в таком же духе и продолжать, но с другой стороны – хорошо, что она вроде бы начинает прислушиваться к тем, кто считает иначе".