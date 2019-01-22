Адвокат: у Пола Уилана обнаружили сведения, составляющие гостайну

При задержании у американца Пола Уилана, которого в России обвиняют в шпионаже, обнаружили сведения, составляющие государственную тайну. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Михаила Жеребенкова.

Юрист, представляющий интересы Уилана в суде, подчеркнул, что не знает, при каких обстоятельствах данные попали к его подзащитному, и знал ли тот о них. Жеребенков добавил, что обсуждение возможного обмена Уилана не может начаться, пока не будет вынесен приговор.

Сегодня Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест американца. Заседание проходило в закрытом режиме поскольку материалы дела Пола Уилана содержат некие секретные сведения, сообщает RTVI.

Посольство США в Москве во вторник выразило озабоченность в связи с задержкой в получении консульского доступа к Уилану. Сотрудники консульского отдела запланировали посещение на 17 января, но в этот день в Министерстве иностранных дел заявили, что визит будет отложен по запросу ФСБ. В посольстве США считают, что Россия тем самым нарушила двустороннюю конвенцию.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что следствие вменяет Полу Уилану сбор данных об одной из российских спецслужб. Собеседник телеканала "Дождь" утверждает, что за Уиланом следили с мая 2018 года, когда он в прошлый раз приезжал в Россию. Агентство "Росбалт" сообщало, что Уилан был задержан в Москве при получении флеш-карты со списком сотрудников одной из спецслужб.