В Кремле заявили об осложнении переговоров по Курильским островам с Японией. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на переговоры повлияли заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Слова российского чиновника приводит агентство РИА "Новости" со ссылкой на телеканал "Россия".

В начале января Абэ заявил, что Япония претендует на острова, но согласна, чтобы живущие там россияне остались там жить после передачи территории. "Осложнили переговорный процесс, это точно", — прокомментировал эти слова Ушаков.

Япония не признаёт российскую принадлежность островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи.

Они были оккупированы СССР в конце Второй мировой войны. Из-за спора о принадлежности островов Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. В ноябре после встречи Абэ с президентом России Владимиром Путиным стало известно, что Япония готова вернуться к декларации об островах 1956 года.

В ней СССР соглашался передать Японии острова Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора между двумя странами. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявлял, что мирный договор между двумя странами не означает передачу островов Японии

Возможные переговоры о статусе островов вызывают резкую критику Путина с разных флангов политического спектра

20 января в Москве и других городах России прошли митинги против передачи островов.

В них участвовали активисты левых и правых движений. На акциях звучали лозунги, критикующие российское правительство и президента Путина.

Ранее автор прокремлёвского агентства "Регнум" сравнил Путина с "волюнтаристом Хрущёвым" и поставил ему в пример Алексея Навального, высказывающегося против передачи Курил. В интервью телеканалу "Настоящее время" Навальный говорил, что ни один президент России не вернёт острова Японии).

Только 17 % россиян готовы поддержать передачу части Курил Японии, утверждают социологи. При этом число россиян, готовых поддержать идею передачи Японии нескольких островов Курильской гряды ради заключения мирного договора с Японией, выросло за два года с семи процентов.​ ​