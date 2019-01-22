Адвокат: Настю Рыбку отпустили из полиции

Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), ставшую героиней расследования Алексея Навального, освободили из отдела полиции в Москве. Об этом сообщает глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину. Освобожден и Александр Кириллов (Алекс Лесли). Утверждается, что никакого обвинения им не предъявлено, но у них взято обязательство о явке. Других источников этой информации пока нет.

В минувшую субботу Вашукевич и Кириллову продлили на 72 часа срок задержания. Во вторник суд должен был избрать им меру пресечения.