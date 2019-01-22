Адвокат: Настю Рыбку отпустили из полиции

Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), ставшую героиней расследования Алексея Навального, освободили из отдела полиции в Москве. Об этом сообщает глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину. Освобожден и Александр Кириллов (Алекс Лесли). Утверждается, что никакого обвинения им не предъявлено, но у них взято обязательство о явке. Других источников этой информации пока нет.
В минувшую субботу Вашукевич и Кириллову продлили на 72 часа срок задержания. Во вторник суд должен был избрать им меру пресечения.
- Настю Рыбку и Алекса Лесли выслали из Таиланда после того, как они получили там условные сроки за незаконную организацию секс-тренингов. 17 января они прилетели в Москву и были задержаны, как выяснилось позднее – по делу о вовлечении в занятие проституцией.
- В 2018 году Настя Рыбка стала героиней расследования Алексея Навального о вице-премьере Сергее Приходько и бизнесмене Олеге Дерипаске. Навальный утверждал, что чиновник провёл три дня на яхте Дерипаски у берегов Норвегии вместе с девушками из эскорт-агентств. Расследование Навального базировалось на книге и инстаграме Рыбки. Навальный обвинил Приходько в коррупции. Когда Рыбка находилась на яхте, Дерипаска обсуждал с российским чиновником вмешательство в выборы президента США, утверждала она. В суде Вашукевич извинилась перед Дерипаской.
- В понедельник Навальный опубликовал новое расследование, в котором утверждает, что именно Дерипаска был инициатором уголовного преследования Вашукевич. Оппозиционер утверждает, что в его распоряжение попали аудиозаписи разговоров миллиардера и его приближённых, в которых обсуждалась судьба Насти Рыбки.
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