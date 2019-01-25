Космогония и хореография

Во второй части этого выпуска: «Родной язык» с писательницей Леной Элтанг. «Радиоантология современной русской поэзии». Стихи Арсения Ровинского (Копенгаген). «Мои любимые пластинки» с пианистом А.Марковичем (Гамбург)

Начнем с передачи из цикла "Писатели и музыка". Автор цикла Владимир Абаринов.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radio-svoboda/kosmogoniya-i-khoreografiya-poeziya-mikhaila-lomonosova-i-muzyka">SoundCloud</a>

«Мало истинной поэзии, но много ораторского великолепия». Так отозвался о стихах Ломоносова Василий Жуковский. Ломоносов был мастером торжественной придворной оды. Он писал оды по случаю восшествия на престол, тезоименитства и бракосочетания августейших особ, рождения наследника, в честь военных побед...

Некоторые оды Ломоносова уже после его смерти были положены на музыку. Это сделал работавший при русском дворе итальянский композитор Джузеппе Сарти. Вместе с Василием Пашкевичем и Карло Каноббио он сочинил оперу «Начальное управление Олега» на либретто Екатерины II. Действие пятого акта «Начального управления» происходит в Константинополе, где византийский император Лев и его супруга Зоя с почетом принимают великого князя Олега. Удивительно, что для первого приветственного хора Екатерина выбрала отрывок из оды на прибытие из Голштинии Петра Федоровича – ее мужа, которого она ненавидела, свергла с престола и, если и не приказала убить, то щедро наградила убийц.

Коликой славой днесь блистает

Сей град в прибытии твоем!

Он всех веселий не вмещает

В пространном здании своем,

Но воздух наполняет плеском

И нощи тьму отъемлет блеском.

Текст второго хора взят из ломоносовской оды с очень длинным названием: «Ода

Всепресветлейшей Державнейшей Великой Государыне Императрице Елисавете Петровне, Самодержице Всероссийской, на пресветлый торжественный праздник Ее Величества восшествия на всероссийский престол ноября 25 дня 1761 года, в оказание истинной радости и ревностного усердия всенижайше поднесенная от всеподданнейшего раба Михайла Ломоносова».

Необходимая судьба

Во всех народах положила,

Дабы военная труба

Унылых к бодрости будила.

В поэзии Ломоносова почти не встречаются музыкальные образы, но именно он вместе с Василием Тредиаковским разработал систему русского силлабо-тонического стихосложения, стихотворные размеры, основанные на ударении. Эта система тесно связана с западноевропейской музыкой, которая звучала при петербургском дворе со времен Анны Иоанновны в исполнении итальянских и немецких музыкантов. Вообще в эту эпоху произошла перенастройка слуха России. Даже церковная музыка стала звучать на европейский лад.

Ломоносов был мастером торжественной придворной оды

У Ломоносова нет любовной лирики, но есть что-то вроде мадригала. На это стихотворение сочинил музыку неизвестный композитор XVIII века. К его герою стучится ночью в дверь продрогший крылатый мальчик Купидон. Обсохнув и согревшись, он поражает приютившего его хозяина своей стрелой.

Тут грудь мою пронзила

Преострая стрела

И сильно уязвила,

Как злобная пчела.

Он громко рассмеялся

И тотчас заплясал:

«Чего ты испугался? —

С насмешкою сказал, —

Мой лук еще годится,

И цел и с тетивой;

Ты будешь век крушиться

Отнынь, хозяин мой».

Самая удивительная музыкальная судьба была уготована ломоносовской оде «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния». Это, по общему признанию, лучшее стихотворение Ломоносова. Именно его чаще всего цитируют, особенно вот эти две строки:

Открылась бездна звезд полна;

Звездам числа нет, бездне дна.

Это стихи о непознаваемости, непостижимости мира.

В 1927 году молодой, 24-летний композитор Николай Набоков, двоюродный брат писателя, начал писать ораторию на эти стихи.

Как мала искра в вечном льде,

Как в сильном вихре тонкой прах,

В свирепом как перо огне,

Так я, в сей бездне углублен,

Теряюсь, мысльми утомлен!

В следующей части мы слышим теорию множественности миров:

Уста премудрых нам гласят:

Там разных множество светов;

Несчетны солнца там горят,

Народы там и круг веков:

Для общей славы божества

Там равна сила естества.

Свой неоконченный опус Николай Набоков показал Сергею Дягилеву. Дягилеву пришла в голову дикая мысль – а может быть, гениальная – сделать из оратории балет. Он тогда постоянно экспериментировал, искал, чем бы удивить публику. ​

Как перевести на язык хореографии абстрактные рассуждения Ломоносова?

Писать либретто он поручил своему штатному либреттисту Борису Кохно, а ставить спектакль – Леониду Мясину. Мясин долго ходил озадаченный. Он, по его словам, «хотя и восхищался этим созерцательным гимном природе, но не мог достаточно наглядно представить, как перевести его в балетную форму». В самом деле, как перевести на язык хореографии абстрактные рассуждения Ломоносова:

О вы, которых быстрый зрак

Пронзает в книгу вечных прав,

Которым малый вещи знак

Являет естества устав,

Вам путь известен всех планет;

Скажите, что нас так мятет?

В конце концов пошли испытанным путем: стали создавать балет в стиле барочной аллегории XVIII века. Главные действующие лица – Натура и Ученик, которому она демонстрирует свои стихии и чудеса. Северное сияние в финале символизирует коронацию Елизаветы Петровны.

Но тут вдруг пришел художник Павел Челищев, которому Дягилев заказал костюмы и декорации, и снова всех сбил с толку, причем убедил всех в своей правоте. Дягилев уже сам не рад был своей затее, но затею отстоял Лифарь, который должен был танцевать Ученика. Смыслом Челищев особо на заморачивался. Он создавал синтетическое визуальное зрелище с неясным сюжетом, зато с небывалыми сценическими эффектами. Там было все: искусно подсвеченные цветные тюли, кинопроекция, флуоресцирующие костюмы... Стиль Челищева определяют как «мистический сюрреализм», а его работу над балетом «Ода» как на десятилетие предвосхитившую поиски Сальвадора Дали, Малевича, Кандинского, Татлина в области сценографии.

«Нечетнокрылый ангел» (2008). Фильм Ирины Бессарабовой и Константина Кедрова. Специально для фильма труппа «Кремлевский балет» реконструировала «Оду» по эскизам Павла Челищева. Однако музыку Набокова авторы фильма зампенили музыкой Аллы Кессельман. Хореограф Виктория Щербина. Солисты Александра Тимофеева, Сергей Смирнов, Андрей Лопаев.

Публика «не поняла» новаторского зрелища. Спектакль сошел со сцены, кажется, после семи представлений. Дягилев сделал ставку на неоклассицизм Баланчина. Однако пришло время – и Баланчин и его последователи Джером Роббинс и Питер Мартинс сами обратились к «геометрическому» балету и создали захватывающие произведения в этом жанре. Баланчин продолжал работать и с Набоковым. Мой друг Роберт Майорано, бывший солист «Нью-Йорк Сити Балле», который танцевал в балетах на музыку Набокова, называет его «плохим Стравинским».

Современные композиторы продолжают сочинять музыку на стихи Ломоносова. Владимир Мартынов написал музыку к сериалу Александра Прошкина «Михайло Ломоносов». Вот его опус на стихи из оды по случаю восшествия на престол Елизаветы Петровны. Это опять-таки знаменитые строки про то, что «может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать».

Композитор Владимир Беляев сочиняет много хоровой духовной музыки. К этому жанру принадлежит и написанное им сочинение на текст оды Ломоносова «Утреннее размышление о Божием величестве». Это опять-таки гимн восхищения мирозданием и Создателем, сотворившим солнце с его вечно бушующим огненным океаном:

Когда бы смертным толь высоко

Возможно было возлететь,

Чтоб к солнцу бренно наше око

Могло, приближившись, воззреть,

Тогда б со всех открылся стран

Горящий вечно Океан.

Далее в программе:

«Родной язык» с писательницей Леной Элтанг (Вильнюс):

«Русский язык остаётся моим единственным пристанищем и единственным страстным интересом. Как бы другие языки заманчиво и аппетитно не звучали и не журчали, они все меня обтекают, протекают мимо, как чужестранные реки».

«Радиоантолгия современной русской поэзии». Стихи Арсения Ровинского.

Поэт родился и вырос в Харькове. Учился в Московском государственном педагогическом институте. Автор нескольких книг лирики и многочисленных публикаций в периодике. С 1991 года живёт в Дании.

* * *

ну что они найдут мой китель распоров

и чем я хуже им и чем я лучше

овсянку грыз как этот или тот

владелец отвратительных зигот

ну что им толку в звёздочках моих

нашивках папиросах документах

а просто так начнут мерси мол и боку

и где же ты служил в каком таком полку

пойдут своим путём но вспомнят и догонят

«Мои любимые пластинки» с пианистом А.Марковичем (Гамбург).