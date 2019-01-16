В 2018 году в России 269 раз обыскивали дома Свидетелей Иеговы

За 2018 год российские власти провели 269 обысков в домах Свидетелей Иеговы. Сторонников запрещенной в России религиозной организации обвиняют в экстремизме. Об этом сообщает пресс-служба "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы".

В организации утверждают, что обыски проводились с применением грубой силы, в том числе к женщинам и пожилым людям. У Свидетелей Иеговы изымали Библии, электронные устройства и личные вещи. Как минимум 57 сторонников религиозной организации подверглись личному обыску.

Ранее президент России Владимир Путин назвал признание Свидетелей Иеговы экстремистской организацией "чушью" и заявил, что "надо внимательно с этим разобраться". По словам главы государства, он не понимает, за что их преследовать.

В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской. Как отмечал правозащитный центр "Мемориал", в решении суда "не приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".

При этом в международных инстанциях правительство России неоднократно заявляло, что решения российских судов о ликвидации и запрете организаций Свидетелей Иеговы "не содержат ограничения или запрета исповедовать индивидуально вышеуказанное учение". Тем не менее за последний год более 50 последователей учения подверглись уголовному преследованию. Почти всех арестованных обвиняют по статье "Организация деятельности экстремистской организации".