СМИ: мэра Нефтеюганска задержали по подозрению во взятке

В Ханты-Мансийском автономном округе задержан глава Нефтеюганска Сергей Дегтярёв. Его подозревают в превышении полномочий и получении взятки. В мэрии проходят обыски, сообщило издание Ura.ru со ссылкой на свои источники.

По информации издания, по делу "работают следователи из главного управления Следственного комитета России и сотрудники ФСБ". В пресс-службе мэрии информацию о задержании Дегтярёва опровергли.

По данным РИА Новости, обыск проводится и в квартире Дегтярева. Собеседник агентства связал следственные действия с конфликтом Дегтярёва с правоохранительными органами. Глава муниципалитета инициировал отставку с поста вице-мэра Нефтеюганска Сергея Лагойды, ранее служившего в Управлении ФСБ по Курганской области.

Собеседники Ura.ru рассказали, что дело в отношении Дегтярёва может быть связано с продажей участка земли площадью 50 тысяч квадратных метров. Как пишет издание, при кадастровой стоимости участка почти в 250 миллионов рублей московская компания заплатила за него чуть больше миллиона. Мэрия Нефтеюганска пыталась признать сделку незаконной, а потом отозвала. иск. Истчоник издания не исключил, что Дегтярёв получил взятку за лоббирование интересов застройщика.

Дегтярёв работает мэром Нефтеюганска с 2016 года.