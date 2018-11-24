Майдан. Пять лет спустя. Эфир в 17:05

Что изменилось через пять лет после Майдана? Как повлияли украинские революции на постсоветское пространство? Виталий Портников беседует с депутатом Верховной Рады Украины Анной Гопко и публицистом Маратом Гельманом. Эфир в 17:05.
"Революция достоинства" и достоинство современников
Что изменилось через пять лет после Майдана? Как повлияли украинские революции на постсоветское пространство? Виталий Портников беседует с депутатом Верховной Рады Украины Анной Гопко и публицистом Маратом Гельманом. Эфир в 17:05.
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