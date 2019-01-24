США запросили заседание Совбеза ООН по кризису в Венесуэле

Соединённые Штаты запросили заседание Совета безопасности ООН для обсуждения кризиса в Венесуэле, которое должно пройти в субботу. Во время протестов за последние несколько дней в Венесуэле погибли не менее 16 человек, более 300 находятся под арестом. Участники митингов требуют отставки режима Николаса Мадуро.



Демонстрации начались после того, как глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы, пообещав покончить с узурпацией власти. Его поддержали правительства США, Канады и ряда латиноамериканских стран.



Россия, в свою очередь, выразила поддержку Николасу Мадуро, который победил на последних президентских выборах в Венесуэле. В четверг Николасу Мадуро позвонил российский лидер Владимир Путин. В ходе разговора он выразил мнение, что Венесуэла испытывает "деструктивное, внешнее вмешательство", которое нарушает нормы международного права. Сам Мадуро обвинил власти США в подготовке госпереворота.

Генеральный секретарь ООН ранее призвал к разрешению кризиса путём политического диалога. А в заявлении Евросоюза говорится, что Каракас должен уважать права граждан на мирные собрания. В Брюсселе призвали Венесуэлу к проведению демократических выборов.



Николас Мадуро стал президентом Венесуэлы в 2013 году. Тогда он выиграл выборы, которые прошли после смерти бывшего лидера страны Уго Чавеса. Мадуро критикуют за несоблюдение принципов демократии и нарушения прав человека. В Венесуэле продолжается тяжелейший экономический кризис. В 2018 году показатель инфляции в стране превысил отметку одного миллиона процентов. В стране отмечается голод и нехватка товаров первой необходимости. Из Венесуэлы за время кризиса эмигрировали три миллиона человек.