В ходе протестов в Венесуэле погибли не менее 14 человек

В Венесуэле в ходе протестов за последние несколько дней погибли, по последним данным, не менее 14 человек. Более 200 арестованы. Президент страны Николас Мадуро обвинил оппозицию в попытке госпереворота. На улицы столицы страны Каракаса 23 января вышли сотни тысяч людей. Они добиваются отставки Мадуро.

Параллельно вчера в Венесуэле проходили выступления в поддержку Мадуро. Но они были менее многочисленными. Мадуро обвинил США в причастности к госперевороту.

США, Канада, ряд стран Латинской Америки объявили, что признают временным лидером Венесуэлы главу Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо. Накануне он взял на себя обязанности президента и пообещал покончить с узурпацией власти Мадуро, создать временное правительство и провести выборы президента. Он обратился за поддержкой к армии, однако вооружённые силы отказались это сделать.