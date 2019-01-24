В ходе протестов в Венесуэле погибли не менее 14 человек

В Венесуэле в ходе протестов за последние несколько дней погибли, по последним данным, не менее 14 человек. Более 200 арестованы. Президент страны Николас Мадуро обвинил оппозицию в попытке госпереворота. На улицы столицы страны Каракаса 23 января вышли сотни тысяч людей. Они добиваются отставки Мадуро.
Параллельно вчера в Венесуэле проходили выступления в поддержку Мадуро. Но они были менее многочисленными. Мадуро обвинил США в причастности к госперевороту.
США, Канада, ряд стран Латинской Америки объявили, что признают временным лидером Венесуэлы главу Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо. Накануне он взял на себя обязанности президента и пообещал покончить с узурпацией власти Мадуро, создать временное правительство и провести выборы президента. Он обратился за поддержкой к армии, однако вооружённые силы отказались это сделать.
- Среди тех, кто высказался в поддержку Мадуро – Россия, Турция, Иран, Мексика, Куба, Боливия.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал события в Венесуэле попыткой узурпации власти. По словам Пескова, просьб о материальной или военной помощи со стороны Мадуро не поступало.
- В свою очередь Евросоюз призвал Каракас уважать права граждан на мирные демонстрации, но воздержался от признания лидером Венесуэлы Хуано Гуайдо. В Брюсселе призвали Венесуэлу к проведению демократических выборов.
- Офис генерального секретаря ООН заявил о необходимости мирного политического диалога.
- Николас Мадуро стал президентом Венесуэлы в 2013 года. Тогда он выиграл выборы, которые прошли после смерти бывшего лидера страны Уго Чавеса. Мадуро критикуют за несоблюдение принципов демократии и нарушения прав человека.
- В Венесуэле продолжается тяжелейший экономический кризис. В 2018 году показатель инфляции в стране превысил отметку одного миллиона процентов. Из страны эмигрировали три миллиона человек.
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