ЕС в феврале рассмотрит новые санкции против России

Министры иностранных дел стран Евросоюза в феврале обсудят возможность введения новых санкций против России в связи с захватом украинских военных кораблей и моряков в Чёрном море и ситуацией вокруг Керченского пролива. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, к странам, традиционно занимающим жёсткую позицию по отношению к Москве, таким как страны Балтии, Польша и Британия, в требовании новых санкций присоединились и Дания со Словакией. Германия и Франция ранее выступали против новых санкций, рассчитывая на то, что им удастся уговорить Москву освободить украинских моряков. Однако после того, как суд в Москве продлил арест всем 24-м военнослужащим до апреля, они могут изменить свою позицию - сообщают источники Reuters.

Решение о новых санкциях должно быть принято единогласно. Учитывая разницу в позициях среди стран ЕС, источники Reuters предполагают, что речь пойдёт не об ужесточении экономических санкций, а о добавлении в санкционный список имён лиц, непосредственно ответственных за захват украинских военных кораблей 25 ноября прошлого года.

Ранее на этой неделе ЕС добавил в санкционный список 4-х граждан России, причастных, как утверждается, к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

Парламентская ассамблея Совета Европы накануне приняла резолюцию, в которой призвала Россию освободить арестованных украинских моряков и обеспечить свободу судоходства в Азовском море и Керченском проливе. Сооружение Крымского моста через Керченский пролив названо в документе незаконным.

Россия настаивает, что украинские корабли нарушили её границу.