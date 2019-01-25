В Давосе прошёл пикет в поддержку Алексея Пичугина

В Давосе в Швейцарии, где 25 января завершается Всемирный экономический форум, состоялся одиночный пикет в поддержку признанного политзаключённым бывшего сотрудника компании ЮКОС Алексея Пичугина, осуждённого в России к пожизненному заключению.

Гражданская активистка из Германии Мадина Магомедова, проводившая эту акцию, считает, что Европа в "погоне за экономическими выгодами закрывает глаза на вопиющие преступления российской власти против прав человека". По ее мнению, дело Пичугина – это лишь один из множества эпизодов. "Удар нанесен по россиянам, украинцам, чеченцам, сирийцам и многим другим народам" - считает активистка. В руках у пикетчицы было три плаката с требованием свободы для Пичугина и с указанием числа дней, которые он провел за решеткой: 5698.

Арест Пичугина летом 2003 года по обвинению в организации убийств стал отправной точкой в большой кампании по преследованию ЮКОСа. Представители правоохранительных органов, как утверждает Пичугин, неоднократно предлагали ему дать ложные показания против экс-главы нефтяной компании Михаила Ходорковского и ее вице-президента Леонида Невзлина в обмен на свободу, но он от этого отказался. В результате двух судебных процессов Пичугин получил пожизненное лишение свободы. Сам он отрицает свою вину.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Пичугина политическим заключённым, а Центр прав человека имени Рауля Валленберга считает его узником совести. Европейский суд по правам человека в 2012 и 2017 годах постановил, что в отношении экс-сотрудника ЮКОСа было нарушено право на справедливое судопроизводство, гарантированное Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, и необходим пересмотр дела, но Верховный суд РФ до сих пор этого не сделал. Пичугин отбывает пожизненный срок в колонии в Оренбургской области, известной также под названием "Черный дельфин".

Российскую делегацию в Давосе в этом году возглавляет министр экономического развития Максим Орешкин, в неё входят также руководители ряда крупных компаний, среди них и попавшие под санкции США Виктор Вексельберг и Андрей Костин. Олег Дерипаска в Давос не поехал.