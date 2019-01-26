Администрация президента США Дональда Трампа поддержала Хуано Гуайдо перед тем как он назвал себя новым президентом Венесуэлы. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают агентство Associated Press и газета Wall Street Journal.
По данным AP в середине декабря Гуайдо тайно посетил Вашингтон, Колумбию и Бразилию, чтобы сообщить чиновникам о готовящихся в стране массовых протестах оппозиции. По данным WSJ Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы сразу после телефонного разговора с вице-президентом США Майклом Пенсом, пообещавшим лидеру венесуэльской оппозиции поддержку со стороны США.
Коалиция латиноамериканских государств, признавших Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы сразу после Трампа, сформировалась еще за несколько недель до его выступления на митинге оппозиции, пишет AP.
- Чтобы провести переговоры политик нелегально пересёк неконтролируемую часть границы Венесуэлы и Колумбии. В США он получил поддержку не только со стороны республиканской администрации, но и высокопоставленных сенаторов-демократов, помощника лидера меньшинства в Сенате Ричарда Дурбина и сенатора от Нью-Джерси Роберта Менендеса.
- В результате поездки Гуайдо по странам Латинской Америки и США, за день до того как он объявил себя временным президентом Венесуэлы, 13 государств Группы Лимы — государств, призывающих к мирному решению кризиса в Венесуэле, заявили, что не признают второй срок президента Мадуро.
- В пятницу президент Венесуэлы Николас Мадуро, легитимность которого оспаривает оппозиция и ряд государств, объявил о готовности вступить в переговоры с оппозиционными силами с целью разрешения кризиса. В тот же день Гуайдо призвал армию перейти на сторону народа.
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