Раненых украинских моряков перевели из "Матросской тишины" в "Лефортово"

Трое украинских военнослужащих, получивших ранения при захвате украинских кораблей российскими пограничниками в Чёрном море в конце ноября 2018 года, переведены из медсанчасти московского СИЗО "Матросская тишина" в следственный изолятор "Лефортова", где содержатся остальные арестованные украинские моряки.

Об этом со ссылкой на следователя сообщил адвокат Николай Полозов. Он уточнил, что Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока были переведены в "Матросскую тишину" ещё в субботу. Пока неясно, в чём причина перевода, признали ли врачи украинских военных полностью восстановившимися после ранений.

По словам Полозова, следователь обещал подготовить и передать в СИЗО "Лефортово" разрешение на вход для адвокатов раненых военнопленных.

Ранее суд в Москве продлил срок содержания под стражей для всех арестованных 24 украинских военных до апреля. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России. Сами моряки, как и украинское государство, считают себя военнопленными. Освободить их требуют США и Евросоюз. Министры иностранных дел в феврале, по сообщениям источников, готовы обсудить расширение санкций против Москвы в связи с инцидентом.