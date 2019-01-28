Капитан крымского сейнера "Норд" Владимир Горбенко, задержанный в марте 2018 года на Украине, пропал без вести, заявили его адвокаты. В субботу днем он вышел из дома в Киеве, с тех пор его местонахождения неизвестно, на связь с родственниками он не выходил, утверждает его адвокат Максим Могильницкий.

Второй адвокат Дмитрий Щербина заявил "Интерфаксу", что брат Горбенко обратился в полицию Мелитополя с заявлением об исчезновении. Он отметил, что капитан пропал за несколько дней до предварительного заседания по его делу в суде в Киеве.

В марте 2018 года украинские пограничники задержали в Азовском море приписанное к порту Керчи судно "Норд" под российским флагом. В Киеве заявили, что рыболовецкий сейнер нарушил правила выезда и выезда из аннексированного Россией Крыма. Горбенко подозревают так же в незаконной добыче водных ресурсов. Могильницкий заявил, что опасается провокации со стороны украинских правоохранительных органов или члено радикальных организаций. В СБУ "Украинской правде" заявили, что Горбенко не задерживали.

В мае российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" к западу от мыса Тарханкут в Крыму. Против капитана судна было возбуждено аналогичное уголовное дело. Моряков с крымского сейнера обменяли позднее на моряков с украинского судна, капитан "ЯМК-0041" ждёт суда в России. В ноябре 2018 года российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что Москва и Киев ведут переговоры об обмене арестованными капитанами рыболовецких судов.