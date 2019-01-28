СБУ опубликовала данные сотен наёмников из "ЧВК Вагнера"

Служба безопасности Украины опубликовала данные внутренних и заграничных паспортов наёмников из российской частной военной компании "Вагнера". По утверждению СБУ, все эти лица посещали страны африканского региона.

Глава ведомства Василий Грицак заявил, что номера загранпаспортов указывают на их связь с Главным управлением Генштаба Вооруженных сил России, так как подавляющее большинство документов было оформлено в УФМС 770001 по городу Москве. В этом же управлении были оформлены внутренние паспорта обвиняемых в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова, которых СМИ считают кадровыми офицерами ГРУ России.

Номера у нескольких сотен обнаруженных СБУ документов, как у Петрова и Боширова, отличаются лишь последними двумя цифрами.

Украинская служба безопасности опубликовала также список из 149 человек, которые, по ёё данным, в начале 2019 года принимали участие в подавлении антиправительственных протестов в Судане. Первой об этом сообщила британская газета The Times, однако представитель российского МИДа Мария Захарова опровергала это. По её словам, российские частные инструкторы занимаются там только подготовкой местных силовиков.

Ранее СБУ сообщала, что наемников "ЧВК Вагнера" доставляли в Судан на самолетах Министерства обороны России. Так, согласно договору ведомства от 30 июля 2018 года года с фирмой "М Инвест", которую СМИ связывают с предполагаемым спонсором "ЧВК Вагнера" Евгением Пригожиным, 223 летный отряд Минобороны совершил восемь рейсов из Москвы в столицу Судана Хартум.