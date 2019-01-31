В то время как в интернете публика самозабвенно подводила итоги всемирного флешмоба на тему изменений каждого из нас в отдельности и всех вместе за последнее десятилетие, министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказывал журналистам о сказочных достижениях московской дипломатии в ушедшем 2018-м. Совпадение? Конечно! Но тем интереснее раздвинуть временные рамки министерского отчёта, интересна суть пертурбаций, произошедших за десятилетие с российской дипломатией. Или шире – с внешней политикой России. Причем не в части конкретных событий, которых было за эти годы в разных частях мира предостаточно, а в плане уникальных тенденций, в этот период проявившихся.

"Нашим безусловным приоритетом остается обеспечение безопасности страны и других благоприятных внешних условий для динамичного развития России, для повышения уровня благосостояния наших граждан", – заявил Лавров. И что же за этими правильными словами кроется?

Первое. Легкость развязывания войн и ввязывания в них. Россия вновь стала воюющей страной в канун этого десятилетия, напав в августе 2008 года на Грузию под предлогом "принуждения к миру" в Южной Осетии. В результате этой пятидневной войны Грузию отрезало от России на долгие годы, по крайней мере, до конца существования нынешнего кремлевского режима со всеми вытекающими экономическими, политическими и человеческими последствиями. Вмешательство в гражданскую войну в Сирии в сентябре 2015 года тоже вряд ли завершится при нынешней власти, как, собственно, и сама война в регионе.

Если в чем-то российские дипломаты и достигли мастерства, так это в искусстве выдавать провалы внешней политики за ее успехи. СНГ усилиями Путина и его команды в 2014 году развалилось окончательно под ликование "Крымнаш". Крым с помощью "зеленых человечков" (они же "вежливые люди", вскоре признанные Путиным российскими военными), может, и стал временно "нашим", да вот Украина, чьи солдаты и мирные жители продолжают гибнуть на юго-востоке страны в ходе конфликта, спровоцированного и подогреваемого из Москвы, – "не наша", похоже, навсегда. Как и большинство государств, образовавшихся на месте бывших советских республик. В дружбе Москве не особо доверяют. Даже союзное государство с Республикой Беларусь существует разве что в головах его создателей.

Второе. Реальная опасность ядерной катастрофы. 20 января 2009 года в должность президента США вступил Барак Обама, полный надежд и желания развивать отношения с Москвой. Но вместо того, чтобы использовать его открытость к сотрудничеству, в Кремле постарались максимально отношения с США испортить. Собственно, иного трудно было ожидать. Попытка вмешательства в выборы в самих США привела к тому, что из рук нового американского руководителя – кем бы он ни был – оказались выбиты любые козыри сотрудничества с Россией. Мир с помощью нынешнего кремлевского долгожителя и его дипломатов оказался отброшен в 1970-е годы, с разговорами о ракетах средней и меньшей дальности, ПРО, первом ядерном ударе, только с гораздо более опасным уровнем противостояния с учетом высоких технологий и более циничной демагогией, это противостояние оправдывающей.

Россия за последнее десятилетие загнала себя на задний двор мирового сообщества

​Третье. Переход дипломатии в распоряжение силовиков. За последнее десятилетие внешняя политика как была в путинских руках, так и осталась, а вот дипломатия окончательно "уехала" из здания на Смоленской под крыши спецслужб. Достаточно вспомнить устроенную военной разведкой клоунаду, в которой лично поучаствовал Путин, – клоунаду, прикрывавшую акт терроризма с применением химического оружия на территории другого государства, с тяжелым поражением Сергея и Юлии Скрипаль смертельным ядом и гибелью гражданки Великобритании.

Логичное продолжение подобной силовой "дипломатии" – появление новых путинских колонизаторов, "поваров с калашниковым". В ряде богатых недрами, но бедных в остальных отношениях стран Африки функции МИДа фактически перешли к полулегальным вооруженным формированиям "повара Путина". Они засветились в ЦАР. В Судане они занимаются подготовкой кадров для местных силовых структур, как подтвердила представитель МИД. Если раньше российское руководство вообще отрицало существование частных военных компаний, не признавало присутствия их бойцов в Сирии, то в декабре их "легализовал" сам Путин: объявил, что если "группа Вагнера" не нарушает российское законодательство, то "вправе работать и продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты". Президента, видимо, не предупредили, что в России за наемничество предусмотрена уголовная ответственность. В подобной ситуации неподтвержденные сообщения Reuters о том, что вагнеровцы уже "приземлились" в Каракасе, мало кого удивили. Пришла пора "продавливать интересы" Игоря Сечина.

Четвертое. Дипломатия на службе приближенных олигархов. На кону в Венесуэле 17 миллиардов долларов, деньги российских налогоплательщиков, вбуханные в развалившуюся экономику, и будущая упущенная прибыль "Роснефти" и других российских компаний. Кстати, именно десятилетие назад, а точнее, осенью 2008 года в Венесуэлу отправился в тогдашний вице-премьер правительства Игорь Сечин, не только обсуждать вопросы экономического сотрудничества, но и выстраивать союзнические отношения между Россией, Венесуэлой и Кубой, в пику американцам. Дружба с Уго Чавесом переросла в теплые отношения с Николасом Мадуро. Москва до сих пор цепляется за человека, не имеющего политических перспектив. Для чего? Чтобы лишний раз пободаться с США?

Пятое. Отвлечение россиян от внутренних проблем. Похоже, только в этом и просматривается связь внешнеполитических действий российского режима с интересами российских граждан, о чьем благосостоянии заботится министр иностранных дел. Ведь благосостояние, о котором говорит Лавров, и войны, которые ведет государство, – понятия несовместные. Какие бы сложные интриги вокруг санкций ни стояли за нынешним всплеском активности на сложнейших переговорах с Японией, главной темой бесконечных "оручих" ток-шоу на гостелевидении стали Курилы. Острова пригодились в качестве "отвлекалочки" от протестной активности, связанной с пенсионными и социальными проблемами.

В программе "Воскресный вечер с Соловьевым" один из кремлевских политологов предложил вспомнить о доктрине Монро, использовать её в своих целях и создать "собственный задний двор, который мы будем защищать". Хотя, если подумать, чего тут создавать? Россия за последнее десятилетие загнала себя на задний двор мирового сообщества. Откуда теперь ее дипломаты рассказывают сказки про безопасность и лучшую жизнь.

Галина Сидорова – московский журналист

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