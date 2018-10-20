Вера и время. Эфир в 17:32

Как меняется вера со временем: время побеждает веру или вера - время? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор со священником и филологом Федором Людоговским. Эфир в 17:32.
Как меняется вера со временем: время побеждает веру или вера - время? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор со священником и филологом Федором Людоговским. Эфир в 17:32.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.