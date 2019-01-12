Молитва в пике. Эфир в 18:30

Как молиться о мире, ни с кем не воюя? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят православный, историк Михаил Рощин и донецкий пастор Сергей Косяк. Эфир в 18:30.
Как молиться о мире, ни с кем не воюя? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят православный, историк Михаил Рощин и донецкий пастор Сергей Косяк. Эфир в 18:30.
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