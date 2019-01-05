Люди доброй воли. Эфир в 18:30

Если бывают хорошие и волевые люди, то зачем Рождество? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят православный Андрей Кириленков и евангельский христианин Юрий Сипко. Эфир в 18:30.
Если бывают хорошие и волевые люди, то зачем Рождество?
Если бывают хорошие и волевые люди, то зачем Рождество? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят православный Андрей Кириленков и евангельский христианин Юрий Сипко. Эфир в 18:30.
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