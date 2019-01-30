Дочь активистки "Открытой России" Шевченко – в критическом состоянии

Старшая дочь активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко доставлена в реанимацию в критическом состоянии, сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников. Сама Шевченко, на которую завели уголовное дело об участии в нежелательной организации, в данный момент находится в Следственном комитете на допросе.

Известно, что у дочери Шевченко – первая степень инвалидности. С обструктивным бронхитом её госпитализировали из интерната для детей с особенностями развития, после чего перевели в реанимацию. Шевченко вместе с адвокатами пытается договориться со следователями о том, чтобы её отпустили в больницу к дочери.

Накануне, во время апелляционного судебного заседания по мере пресечения, адвокат Шевченко Сергей Ковалевич уже сообщал, что у дочери активистки наблюдаются смертельно опасные осложнения со здоровьем, в связи с чем ребёнку необходим тщательный уход. Однако суд не разрешил Шевченко посещать дочь. Активистку не отпустили под подписку о невыезде, оставив её под домашним арестом.

В среду Следственный комитет предъявил официальное обвинение Анастасии Шевченко в сотрудничестве с нежелательной организацией. В основе уголовного дела – два административных правонарушения: первое – об участии в политических дебатах в Таганроге, второе – о публикации анонса школы муниципальных депутатов в Ростове-на-Дону.

Также в среду суд в Кургане оштрафовал на 5 тысяч рублей за участие в "нежелательной организации" координатора местного отделения "Открытой России" Михаила Кузовкова.

23 января члена федерального совета движения "Открытая Россия" Анастасию Шевченко арестовали на два месяца по подозрению в участии в деятельности организации, признанной на территории страны нежелательной. Уголовное дело по этой статье возбуждено в России впервые. До этого власти заводили только административные дела. Они также касались активистов "Открытой России".

В тот же день, 23 января, полицейские провели обыски у участников движения в Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске.

В настоящее время в России признана "нежелательной" деятельность 15 организаций, за сотрудничество с которыми предусмотрена административная и уголовная ответственность. В их числе – "Национальный фонд в поддержку демократии", "Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию", "Институт Открытое Общество", а также зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia).

Минюст заявлял, что в России нет филиалов британских организаций. Таким образом, действующая на территории страны "Открытая Россия" не имеет к ним отношения и не должна являться нежелательной. Генпрокуратура России, в свою очередь, заявляла, что решение по британским организациям не отразится на работе одноимённого российского движения, однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России", а позднее – портал "МБХ Медиа".

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Анастасию Шевченко узницей совести и призвала власти немедленно её освободить. С аналогичным заявлением выступили правозащитники из Human Rights Watch, которые назвали арест активистки "грубым нарушением" свободы граждан создавать союзы и объединения.

Анастасия Шевченко воспитывает трёх несовершеннолетних детей, младшему из которых – 7 лет.

Во время предвыборной кампании в 2017-2018 годах Шевченко возглавляла ростовский штаб Ксении Собчак.