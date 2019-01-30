Дело о таймшеринге. Суд над подельниками "Голдфингера" в Испании

В Испании проходит судебный процесс над группировкой, действовавшей в сфере так называемых таймшеров (поделенной жилой собственности для отдыха) на Канарах – на острове Тенерифе. Речь идет о подельниках международного афериста Джона Палмера, который считается, помимо всего прочего, "крестным отцом" российских таймшерных мошенников. Жертвами последних, начиная с 90-х годов прошлого столетия, стали тысячи россиян.

Перед судом предстали 10 человек. Они обвиняются в мошенничестве и принадлежности к преступному сообществу. Прокурор требует для подсудимых от 8 до 12 лет лишения свободы, в зависимости от степени вины, и штраф в 2 миллиона евро. Главаря банды – Джона Палмера – на суде нет. Он в последние годы проживал в Великобритании, а летом 2015 года в возрасте 64 лет был застрелен киллером в саду собственного дома. Однако на судебных заседаниях имя Палмера звучит постоянно – обвиняемые пытаются доказать, что были запуганы главарем и являлись лишь слепыми исполнителями его воли. Палмер действительно был крупнейшим криминальным авторитетом. Его личное состояние превышало 600 миллионов евро. Широкую известность, а заодно и прозвище "Голдфингер", видимо в честь отрицательного героя третьего фильма о Джеймсе Бонде, Палмер получил еще в 1983 году, когда с группой злоумышленников похитил из хранилища возле лондонского аэропорта Хитроу три тонны золота. Тюремного срока за это деяние англичанину удалось избежать. Правда, поначалу он был арестован, но затем судьям не хватило доказательств его вины. В 1985 году Палмер обосновался на Канарах, чтобы заняться таймшерами и не только. Канарский журналист Эрнесто Кобос, следивший за его деятельностью, рассказывает, что у Джона Палмера было около 15 предприятий, но официально занимался он в основном таймшерами – имел в собственности несколько зданий, квартиры в которых продавал иностранцам.

– В его распоряжении был частный самолет, вертолет и яхта, – рассказывает Эрнесто Кобос. – Мадридская газета "Мундо" писала в свое время, что Палмер также торговал наркотиками, оружием и занимался отмыванием денег в офшорах. На родине в Англии у него были проблемы с юстицией. Он даже был посажен в тюрьму в 2001 году. Впрочем, легально "Голдфингер", помимо таймшеров, занимался и охранным бизнесом. Во всех его деяниях постоянно участвовали россияне.

По данным испанской прессы, которая ссылается на спецслужбы страны, охранный бизнес Палмера возглавлял некий отставной полковник КГБ, а в качестве сотрудников выступали специально привезенные для этой цели на Канары российские "братки". Порой, как отмечает журналист Кобос, охранные услуги навязывались канарским предпринимателям путем шантажа – под угрозой физической расправы. Сообщается также, что Палмер вкладывал часть добытых денег в России, покупал там для перепродажи оружие и даже якобы вел переговоры о поставках уранового сырья. Но главным в сотрудничестве "Голдфингера" с россиянами, по свидетельству испанцев, был все же таймшерный бизнес, который получил в 90-е годы в России невиданные ни в одной другой стране масштабы. К этому времени Палмер уже накопил немалый опыт в этой сфере. Им он щедро делился с россиянами, предвидя колоссальные барыши. И не ошибся. В качестве своих клиентов Палмер никогда не выбирал испанцев, а лишь иностранцев, начиная с соотечественников – британцев. Старший инспектор испанской полиции Мария Перес говорит, что это связано с тем, что иностранцы не знают испанских законов:

– От людей требовали деньги для уплаты неких, придуманных мошенниками, налогов, нотариальных выплат и иных платежей. Главной задачей было взять с клиента как можно больше. Суммы, затребованные у них обманом, порой вырастали до 50 тысяч евро.

Мария Перес имеет в виду так называемую "поделенную недвижимость", расположенную на морских курортах. Таймшерная система появилась в Испании еще в 70-х годах прошлого столетия. Она изначально предназначалась для людей среднего достатка. Ее суть состоит в том, что одна и та же квартира какого-либо жилого комплекса продается разным лицам, чтобы они пользовались ею определенное число дней в году. Если, например, трехкомнатная квартира стоимостью 120 тысяч евро продается 26 клиентам, желающим отдыхать в ней по две недели, то с каждого клиента администрации таймшера следует получить примерно 4 тысячи 600 евро. Палмер эту систему переделал. Владельцами аналогичных квартир в его хозяйстве становились не 26, а 260 или еще больше клиентов, плативших не по 4, а по 12 тысяч евро. Разработал британец и приемы заманивания людей в таймшеры. Они с успехом применялись в России, а до этого в Великобритании, Германии и некоторых других европейских странах.

Антонио Ринкон, журналист, автор статей о таймшерах Палмера, рассказывает, что вербовщики выбирали людей по внешнему виду прямо на улице или при входе в крупные магазины. Предлагали ответить на вопросы якобы социологического опроса, выпытывали телефон, а через неделю звонили и приглашали на некую юбилейную презентацию, уверяя, что ты – счастливчик, что тебя выбрали из 100 претендентов. Ну а на презентации в течение нескольких часов убеждали в целесообразности стать совладельцем якобы престижной собственности.

– Тебя убеждали часов пять подряд, показывая фотографии и планы недвижимости. Причем делали это под музыку, чтобы ты расслабился. Потом тебя отводили в офис. Наливали шампанское, поздравляли, будто ты выиграл миллион в лотерее. Затем просили подписать документы, уверяя, что ты делаешь отличное приобретение, да еще и по дешевке, поскольку именно сейчас цены временно снижены. Предлагали платить в рассрочку, утверждая, что всегда сможешь перепродать свою недвижимость, причем наверняка за более высокую цену. И многие на такое клевали. Действительно, почему не попробовать? И в результате ты покупал навязанный таймшер и ничего потом не мог с ним сделать, – говорит Антонио Ринкон.

Но Палмер не довольствовался ни завышенными ценами, ни количеством клиентов, которые вместо недель владели в его таймшерах разве что минутами. Еще одним источником обогащения "Голдфингера" были деньги, которые взимались с клиентов в качестве ежегодных сборов, к примеру, за пользование оздоровительным центром на территории таймшера, в качестве налогов за ремонт, уборку, охрану, свет, воду, оформление документов и так далее. Альберто Санчес, адвокат, представляющий интересы западноевропейцев, ставших жертвой таймшерного обмана, рассказал Радио Свобода о посещении одного из предприятий, управлявшегося до недавнего времени подельниками Палмера:

– На территории таймшера был центр талассотерапии, кафе, ресторан, массажный кабинет – благодать... но только на бумаге. На самом деле все строения и улица, на которой они располагались, представляли жалкую картину – все было обшарпано, полуразрушено. Оздоровительный центр был постоянно закрыт. А между тем все владельцы платили не менее 300 евро в год за поддержание таймшера. Получалось более двух миллионов. Куда уходили эти деньги?

При огромном количестве клиентов предприятия Палмера не могли обеспечивать отдых владельцам поделенной собственности, особенно летом – в сезон отпусков, хотя при покупке им этот отдых на словах гарантировали. Но, разумеется, клиентам никогда не сообщали, что эти гарантии, как и права на приобретенное жилье, совершенно не защищены испанским законодательством. Да и собственность они вроде бы по документам не покупали, а лишь становились членами некоего международного клуба с правом отдыха в клубной квартире. Адвокат Мигель Фуэнтес, специалист в области недвижимости, поясняет, что приобретение одной собственности многими людьми вообще не является законным в Испании. Поэтому термин "таймшер" никогда не употребляется в официальных документах, говорит он.

Палмер и его российские партнеры широко пользовались подобным бесправием своих клиентов. Тем более что несмотря на уверения менеджеров, избавиться от таймшера с каждым годом становилось все сложнее – до людей доходила правда о надувательстве. Но неутомимый Палмер придумывал все новые и новые схемы. В той же России, как и в других странах, пользующиеся дурной славой точки продажи таймшеров закрывались, их менеджеры изгонялись и тут же возникали новые фирмы, с новым экзотическим названием и новым персоналом. Сотрудник администрации Тенерифе Хуан Альварес подтверждает, что предприятия Палмера и его партнеров часто банкротились своими же владельцами и закрывались. В них работали временные люди, а руководили ими, как правило, подставные лица. Им платили лишь для того, чтобы они временно прикрывали подлинных хозяев мошеннического бизнеса. А единственная возможность обманутых клиентов вернуть деньги – это обратиться в суд, аннулировать контракт на покупку таймшера и кредит, если его брали для оплаты.

Адвокат Альберто Санчес тоже надеется, что суд позволит вернуть средства хотя бы части клиентов, обманутых группировкой Палмера.

– Жертвами таймшерных мошенников являются тысячи людей. Я представляю ассоциацию обманутых. Она охватывает представителей разных стран Западной Европы. Мы стараемся помочь всем. Многие из жертв мошенников уже смогли вернуть свои деньги. Другие пытаются сделать это с помощью адвокатов и нашей ассоциации.

В 2008 году Европарламент, ввиду участившихся случаев мошенничества с таймшерами, выпустил директиву, обязывающую государства-члены Евросоюза ужесточить соответствующее законодательство. С тех пор в той же Испании периодически возбуждаются уголовные дела против той или иной таймшерной компании. "Ведь мошеннические схемы "Голдфингера" не умерли вместе со своим автором – их продолжают использовать другие любители быстрой наживы", – заметил Альберто Санчес.