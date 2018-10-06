Кокаин, "Новичок", загадочный флакон и торпеды из ГРУ

Зачем решили убить Сергея Скрипаля и почему сотрудники российских спецслужб столь разнузданно ведут себя в Европе? Как связаны шпионские дела с интересами российской мафии?

Создатель ресурса «Путинизм» Артем Круглов участвует в расследовании солсберийского дела. Именно он предложил искать «туриста Боширова» среди выпускников военных училищ 2001-2003, что и привело к обнаружению полковника Чепиги.

В интервью Радио Свобода Артем Круглов рассказывает о причинах крупнейшего провала российских спецслужб.

– Вы участвуете в расследовании похождений "Петрова", "Боширова" и их коллег. Информации много, и противоречий немало. Можете суммировать все, что удалось установить и в чем вы не сомневаетесь?

– В сухом остатке: эти два человека приехали в Англию, два дня подряд мотались в Солсбери, делая по 300 км в день туда-обратно. В день преступления они были замечены в непосредственной близости от дома Скрипаля (не более пяти минут ходу), а разумных объяснений, что они там делали, – не представили. Ибо место там совсем не туристическое, любимый ими собор и шпиль находятся совершенно в другом районе.

Также у них в гостиничном номере нашли следы "Новичка", в очень малом количестве, но все-таки.

Любой следователь, что английский, что русский, при таком наборе фактов скажет вам, что эти люди – подозреваемые по делу, и вполне заслуженно.

Кроме того, через 4 месяца там же, в Солсбери, был найден контейнер с ядом и случайно отравилось еще два человека. Нашел флакон с "Новичком" местный наркоман и "скипдайвер" (охотник за мусором) Чарли Роули.

Где он его нарыл, он точно вспомнить не смог, но предположительно – в ящике для сбора благотворительных вещей в центре города, у одного из благотворительных магазинов. И место это тоже вполне укладывается в маршрут прогулки Петрова и Боширова по городу.

Статус у "торпеды" – не слишком высокий, расходный материал для грязной работы. Чепига – это "торпеда".

Таким образом, мы имеем убийство человека (Дон Стерджесс), попытку убийства еще четырех человек (Скрипаль, его дочь, офицер полиции Ник Бейли и Чарли Роули). И всё – общественно опасным способом. Оба подозреваемых – граждане РФ с паспортами прикрытия, настоящее имя и звание одного из них уже установлено. Подлинную фамилию "Петрова" объявят 9 октября.

А так, "ничего особо криминального там нет", как говорит г-н Путин. Мужики приехали убить "подонка", заодно дочь подонка, заодно помочь очистить Британию от бомжей, а чего тут такого, в натуре?

– В разговоре с Маргаритой Симоньян "Петров" и "Боширов" выглядели, мягко говоря, не очень просвещенными людьми. Не кажется ли странным, что столь сложные задания доверяют не Джеймсу Бонду, а таким простакам?

​– В тюремном жаргоне есть такое слово – "торпеда". Зэк-киллер, который исполняет волю сходняка или вора. Его "заряжают", дают цель, он должен убить, невзирая ни на что, а если попадется – взять вину на себя, воров не сдавать. Статус у "торпеды" – не слишком высокий, расходный материал для грязной работы. Чепига – это "торпеда".

Как мы теперь знаем, Боширов, или полковник Чепига, окончил военное училище в 2001 г., служил в 14-й бригаде спецназа в Хабаровске, а потом его отобрали в разведшколу ГРУ (она же Военно-дипломатическая академия) в Москве. Там он попал на факультет №3 "Оперативная разведка".

Это, грубо говоря, – боевики-диверсанты. Их задача – перейти линию фронта, прикончить часового, заминировать мост, взять языка, грамотно отрезать ему уши или пальцы, чтобы заговорил на допросе, и т.д. Очень востребованная работа на войне.

с журналистами эти люди говорить не обучены и встречаются с ними, разве что когда журналиста им закажут убить

Кроме факультета оперативной разведки, там у них есть еще факультет стратегической (агентурной) разведки. Это уже другая работа. Как жить под прикрытием в чужой стране, не путать Солсберийский собор с "Солсберецким", Монблан с Монбланком, как складно и вдохновенно врать и располагать к себе людей.

Эти офицеры – Петров и Боширов – просто из другой области разведки. Их задача – прибыть в назначенное место, провести акцию тем способом, который им укажут, и свалить побыстрее. Остальное – головная боль планировщиков операции.

Естественно, с журналистами эти люди говорить не обучены и встречаются с ними, разве что когда этого журналиста им закажут убить. Если же такого персонажа выпустить на экран зачем-то – ну, будет полный МонбланК и чепига. Что и произошло.

– "Петров" и "Боширов" официально объявлены подозреваемыми в покушении на жизнь Скрипаля и других жертв отравления. Тем не менее, есть ли в официальной версии этого преступления какие-то изъяны, противоречия, что-то, что вызывает у вас вопросы?

– Есть, конечно. Они ведь дают информацию очень дозированно. Многие вещи не объясняют, не считают нужным говорить в интересах следствия или сами не знают.

главной загадкой является флакон

Лично для меня главной загадкой является флакон. Это была подделка под известную марку туалетной воды "Нина Риччи. Первый день". Флакон изготовили точно такой же, а вот распылитель – другой. Специальная удлиненная трубка, чтобы рука убийцы была подальше от ручки двери.

Флакон лежит в коробке, распылитель – отдельно. Жидкость крайне токсична, маловероятно, чтобы они работали без перчаток. Т.е. перед операцией надо надеть перчатки, открыть коробку, прикрутить трубку, потом распылить жидкость, потом от всего избавиться – от флакона, коробки и от перчаток.

Как это было сделано? Где они прикручивали трубку? На улице? Как потом избавились от улик – скинули все в пакет, пакет в рюкзак и пошли искать мусорку в городе?

Соответственно, следующий вопрос: а что нашел Чарли Роули, роясь по ящикам и урнам, четыре месяца спустя? По сообщениям СМИ, это был флакон в упаковке, распылитель отдельно, и как раз прикручивая его, Чарли испачкал руку и чуть не умер потом.

Если это тот же флакон, который использовали для покушения, значит, убийцы отсоединили обратно распылитель, придали "парфюму" первоначальный вид и только после этого выкинули. Слишком много манипуляций, тем более с использованным контейнером для яда. Реально ведь можно и самим отравиться.

По другой версии, флаконов было два, Чарли Роули нашел запасной. А тот, который использовали, так и не нашли.

Чепига из деревни Березовка просто перепутал обычную мусорку с ящиком для сбора благотворительных вещей

Однако прошло 4 месяца с момента покушения. Если бы флакон кинули в обычную мусорку, его давно бы вывезли. Если бы бросили на улице, в парке где-то, коробка бы пришла в негодность, размокла давно, а на фото – она еще вполне ничего. То есть сброс улик в благотворительный ящик – версия вполне вероятная. Но ведь эти вещи потом идут людям, пусть и бомжам. Это значит, новые жертвы, совершенно случайные.

Судя по всему, Чепига из деревни Березовка просто перепутал обычную мусорку с ящиком для сбора благотворительных вещей. Они в Англии стоят во многих местах, а в России этого нет, он никогда такого видел. В академии ГРУ ему тоже не рассказывали. Вот он и спутал ящик.

Если же не спутал, а кинул намеренно – то он не просто торпеда, он террорист. Кидать флаконы с химическим оружием на улице – это теракт.

эти отряды киллеров готовят не ради убийства противников режима. Они убивают своих же

И еще один вопрос по флакону: если его действительно скинули в благотворительный ящик, как часто вынимаются вещи из него? Эта коробка с "парфюмом" вообще могла там проваляться так долго, целых четыре месяца?

В общем, вопросов много, надеюсь, мы получим ответы на них от английского правосудия.

– Обывателю трудно поверить, что по миру разъезжают отряды убийц, мажут дверные ручки ядами и кидают флаконы с "Новичком" на улице. Это ведь явно далеко не первое задание у этих киллеров?

– Получив загранпаспорта в 2016 году, Боширов и Петров действительно активно катались по миру. Поскольку это исполнители по мокрым делам, логично предположение, что они ездили убивать. Это же их работа.

Причем в путинской России, и в это обыватель готов поверить еще меньше, эти отряды киллеров готовят и держат не ради убийства противников режима. Это побочная задача. А главное – это контроль над своими, они, в основном, убивают своих же.

Дело в том, что ГРУ вовлечено во многие виды криминальной деятельности. Шакро Молодой через ГРУ поставлял оружие курдам. Еще с советских времен с ГРУ работал Монзер аль-Кассар – сирийский наркобарон и крупнейший торговец оружием на Ближнем Востоке (сейчас отбывает длительный срок в США). Через аль-Кассара СССР снабжал оружием палестинцев.

ГРУ – это на самом деле большой наркокартель

Аль-Кассар много лет жил в Испании, на курорте Марбелья. При Путине между ним и ГРУ появился новый связной – видный питерский авторитет Гена Петров, который тоже переехал в Марбелью. Через него продавали оружие в Иран.

Авторитет Гена Петров, кстати, это тот человек, который сделал Анатолия Сердюкова министром обороны (они старые знакомые, когда-то Гена крышевал мебельный магазин Толика в Питере на проспекте Мориса Тореза).

С 90-х годов, с распадом СССР, ГРУ оказалось вовлечено не только в торговлю оружием, но и наркотиками. За последнюю четверть века в России и за рубежом уже не раз писали, что ГРУ – это на самом деле большой наркокартель, который с 90-х годов возит на военных самолетах героин из Афганистана и кокаин из Латинской Америки.

Да, можно относиться к этому как к конспирологии, которая всегда сопровождает работу спецслужб. В США, например, во время скандала "Иран-контрас" в 1980-е годы журналисты тоже обвиняли ЦРУ в соучастии в поставках кокаина в страну.

Писали, что повстанцы в Никарагуа, которых спонсировало ЦРУ, приторговывают наркотой (что оказалось правдой), а ЦРУ с ними в доле (это доказать не удалось, хотя проводилось официальное расследование на сей счет).

Можно относиться к публикациям о наркобизнесе ГРУ как к конспирологии, да. Но возьмем последний наркоскандал в России – посольский кокаин из Аргентины. Заметьте: кокаин там возили бортами ВКС в основном. Военно-транспортной авиацией, которая несколько раз в год летает в Аргентину и Уругвай.

"Торпеды-чепиги" – это залог дисциплины и субординации в ОПГ, каковой является ГРУ и все путинские спецслужбы

Всем каналом рулил отмороженный гэрэушный полковник, под видом бизнесмена, и подкрышная организация при нем – "Общество русских православных меценатов Латинской Америки". Скрепы, они тут же. Сам кокаин был высочайшей чистоты, от картеля Синалоа, делался в их лаборатории в Боливии.

А теперь представьте: криминальный бизнес, миллионные обороты, надо закупить кокс у картелей (в обмен на оружие часто), перевезти, договориться с МИДом, с ВКС, сдать какой-нибудь ОПГ оптом (не самим же меценатам его в розницу продавать), выручку отмыть, спрятать в общак. Это ж сколько людей участвует, связанных "неформальными узами". Как их держать в узде? А вот так. Если что – Петров и Боширов уже выехали.

"Торпеды-чепиги" – это залог дисциплины и субординации в ОПГ, каковой, несомненно, является ГРУ (или ГУ по-новому) и все путинские спецслужбы. Вот такое приятное и эйфоричное мафиозное государство.

– "Петров" и "Боширов" как-то слишком расслабленно для "торпед" вели себя в Англии. Может быть, удивительная беспечность, проявленная этим "туристами", которые разгуливали по Солсбери, связана с тем, что предыдущие политические убийства за границей сходили российским спецслужбам с рук? Сейчас нам напомнили об убийстве Абдулвахида Эдильгериева в Стамбуле в 2015 году, к которому мог быть причастен Чепига. Были и другие убийства и подозрительные смерти противников путинского режима. Почему убийство Литвиненко их ничему не научило? Как объяснить эту наглость и использование таких странных способов расправы?

– Что касается убийства в Стамбуле в 2015-м, это турки погорячились – подозреваемый у них совсем не похож на Боширова.

Что касается "беспечности" Петрова и Боширова в Солсбери – тут все относительно. Нанести яд класса химического оружия на ручку двери и не травануться самому, это надо быть очень осторожным и тренированным специалистом. Где надо, они не были беспечны.

такое убийство решается на самом верху

То, что их опознали; то, что был выбран такой способ убийства (не дающий, как оказалось, стопроцентной гарантии, но опасный для множества посторонних людей); то, что развалилась вся легенда и документы прикрытия, – это, повторюсь, вопрос к тем, кто планировал операцию. Если кто и обнаглел, так это в головной конторе ГРУ и в Кремле.

И конечно, вы правы: сам факт, что было в принципе санкционировано такое убийство, а это стопроцентно решается на самом верху – это последствия безнаказанности. Санкции надо было вводить еще 12 лет назад за Литвиненко. Еще за полоний. Тогда не было бы "Новичка".

– Из последних новостей по шпионской тематике: сотрудники ГРУ толпами регистрируются в Москве по одним и тем же адресам, носят квитанции о поездке на такси от своей штаб-квартиры до Шереметьева, заводят профили на сайте знакомств со своими фотографиями и т.д. и т.п. Дикий непрофессионализм, как будто весь этот сюжет сочинили для комедийного фильма. Вас это удивляет?

– С одной стороны, да. Этот офицер ГРУ Алексей Моренец, который приехал в Гаагу в апреле ломать вай-фай в здании ОЗХО… Ну очень он хотел узнать последние новости по делу Скрипалей. Припарковался рядом, направил на дом антенну, прикрытую курткой. При задержании у него шли квитанцию из такси за поездку от воинской части ГРУ в Москве до Шереметьево.

Ну, в общем, не хватало только парашюта, который волочился за ним по тротуару, из анекдотов про Штирлица.

Но, с другой стороны, тот же Моренец ломал почту Клинтон и сервера Демократической партии США. И поломал, потом переписку они выложили в Сеть, чем неплохо помогли избранию Трампа. Так что не все так комедийно тут.

Кстати, эти провалы с конспирацией, доходящие до идиотизма, это не только черта ГРУ. Помните в 2010 году Скрипаля обменяли на агентов-нелегалов СВР в Америке. Сдал их один полковник из центрального аппарата СВР в Москве. Но там ведь были и ляпы на месте.

"уроженка Канады" в молодости снималась на пленку объединения "Тасма"

Там была такая Трейси Фоли, типа гражданка Канады, мать двоих детей, агент по недвижимости. На самом деле полковник Елена Вавилова, родом из Томска. Ее пасли давно, и еще в 2001 году, за 9 лет до ареста, провели негласный обыск в ее банковской ячейке. Мадам-полковник хранила там девичьи фотографии, вернее, пленку с негативами этих фото.

На них конечно, нельзя было понять, где они сделаны. Фирма-производитель пленки тоже отсутствовала, но на одном негативе ее нашли. Агенты ФБР с удивлением обнаружили, что "уроженка Канады" в молодости снималась на пленку Казанского ордена Трудового Красного Знамени производственного объединения "Тасма".

Конечно, это мелочь вроде, но речь идет об агенте-нелегале, которому нужна максимально возможная конспирация. Впрочем, к счастью для полковника Вавиловой и ее мужа-нелегала, в момент их ареста в России в тюрьме оказался Скрипаль и еще пара шпионов, так что их благополучно обменяли.

– Владимир Путин утверждал на днях, что дело Скрипаля – мелкая чепуха, не стоящая внимания. Но, похоже, мы имеем дело с колоссальным кризисом, с которым система не в состоянии справиться. Это намного масштабнее дела Литвиненко. Нет такого впечатления?

– Есть. Ситуация у них вышла из-под контроля. Это уже точно превзойдет дело Литвиненко, причем во многом из-за поведения самого Путина.

Проколы на самом деле бывают у всех спецслужб. Вот, например, "Моссад" в 1997-м пытался убить в Иордании вождя "Хамас" Халида Машаля. Два агента подкараулили его на улице у офиса "Хамаса" и брызнули в ухо яд. Не "Новичок", конечно, там был некий аналог морфия, который дает эффект как от передоза наркотиков.

Машаль не погиб сразу, впал в кому, но сами киллеры не успели уйти и были схвачены. Пришлось Нетаньяху (он отдавал приказ на убийство) в обмен на арестованных агентов выпускать из тюрем активистов "Хамас", да еще предоставить антидот, чтоб жертву откачали.

По сути власти Израиля в 1997 году оказались в том же положении, что Путин сегодня: из-за провала спецслужб пришлось объяснять общественности, что это была за операция и зачем.

Что за тайные дела Путина и его спецслужб Скрипаль расследовал?

Правда, там провалившихся агентов не стали объявлять "какими-то мужиками" из отдела очистки, готическими геями из фитнес-индустрии и прочую ахинею. Признали правду: да, мы хотели убить вождя "Хамас", так как он террорист. Правда, дорогие граждане, в этот раз мы обосрались, но обещаем исправиться.

Проблема России в том, что Путин не может сказать правду. ГРУ обделалось, все это видят, но если признать, встанет вопрос, а ЗАЧЕМ им велели убить Скипаля? Чем он мешал Путину? Что за тайные дела Путина и его спецслужб он там расследовал, консультируя западные разведки и прочих своих заказчиков?

Пишут в западных СМИ, что Скрипаль участвовал в написании "досье Стила" о вмешательстве РФ в выборы в США – досье, которое испортило Путину операцию "Трампнаш".

Пишут, что Скрипаль составил и продал западным заказчикам некое досье на Патрушева и его криминальные дела с 90-х годов. Что он испанцев консультировал в расследовании дел о русской мафии, в том числе дел, где фигурировали друзья Путина по бандитскому Петербургу (тамбовско-малышевская ОПГ).

Это я огласил перечень возможных мотивов преступления на текущий момент. Ясное дело, что говорить об этом власти РФ не готовы. А посему было б лучше, если бы Путин вообще молчал по делу Скрипалей.

– Каждый день появляются новые разоблачения тайных операций Кремля. Какие направления расследований вы считаете самыми перспективными?

– Например, по данным ООН, в год через Россию проходит что-то около 90 тонн афганского героина. Это без учета других опиатов. Это ж миллиарды долларов. Транзит работает как часы все годы правления Путина.

А ведь есть еще кокаин, колумбийский бартер – туда оружие картелям и наркоповстанцам, а в оплату – кокс. За что и сидят Бут, Ярошенко.

Общаков два: самого Путина и пацанов (спецслужб)

Но ведь раз эти потоки идут в/через РФ с ее сверхцентрализованной системой власти, значит, кто-то это крышует. Тем более связи Путина с наркотранзитом уходят еще в бандитский Петербург (расследования Литвиненко, дело фирмы "СПАГ").

Кроме того, как и положено в мире мафии, деньги стекаются в общаки. Там их два: самого Путина и пацанов (спецслужб). Первый общак – это сам ВВП и ближний круг, всем известная питерская шобла ("Озеро", виолончелисты, Ротенберги). А второй общак – это Патрушев, он его курирует, туда идут отчисления от крупнейших ОПГ страны, от наркотранзита, от крышевания бизнеса эфэсбэшниками и проч.

Там все закрыто, спрятано, лишь изредка и случайно в ходе каких-то разборок можно увидеть то квартиру какого-нибудь полковника, где 124 миллиона долларов штабелями внутри, то миллиард евро налом, ввезенный Керимовым на личном самолете для скупки вилл оптом на Лазурном берегу.

Вот эти потоки, это подземное царство режима – самое перспективное направление исследований. И как пишут теперь, Скрипаль этим тоже занимался, работал по Патрушеву, например.

– При этом Марк Урбан в книге "Дело Скрипаля" описывает его как типичного советского пенсионера, который целыми днями смотрел российское телевидение и поддерживал Путина.

– Мастерство не пропьешь. Скрипаль все-таки факультет агентурной разведки окончил. Запудрил мозги бедному Урбану.

Даже если Скрипаль сидел вечерами и смотрел под пиво Первый канал, сопровождая все одобрительными криками "Крымнаш!" и "Слава Путину!", он сидел в доме, подаренном ему британской разведкой. Еще минимум у четырех разведок НАТО был консультантом, а еще работал на фирму частной разведки "Орбис" в Лондоне.

Последнюю создал Кристофер Стил, бывший начальник русского отдела Ми-6 и куратор Скрипаля в бытность его "кротом" в ГРУ.

Фирма Стила известна тем, что по заказам различных структур (в том числе ФБР) расследовала острые темы, связанные с мафией и коррупцией в РФ. А также выпустила знаменитое досье на Трампа (досье Стила) о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

Досье Стила привело к расследованию спецпрокурора Мюллера в США. А у Трампа начались такие проблемы внутри с этой темой, что ему стало не до снятия санкций, на что так надеялись в Кремле. И в написании этого досье Стила тоже участвовал Скрипаль.

А вы говорите "типичный советский пенсионер". Да он был на острие глобальной борьбы спецслужб. И за что-то ему отомстили тут, дико, жестоко, но причины надо искать в его недавней профессиональной деятельности.​

– По одной из версий, которые вы упоминаете, Скрипаль действительно помог разоблачить русскую мафию в Испании. Вы тоже занимались этой темой. Мог ли Скрипаль знать что-то важное и представляет ли испанская история опасность для российского режима?

– Скрипаль был военным атташе (резидентом ГРУ) в Испании в 90-е, когда туда стали активно переезжать питерские бандиты. Туда же переводились из Питера и криминальные деньги. Например, известное "дело 20-го треста". Единственное уголовное дело тех лет, где сам Путин был фигурантом, – через фирму "20-й трест" они с Собчаком воровали и перегоняли в Испанию бюджетные деньги мэрии города.

Мог ли об этом что-то знать Скрипаль? Боюсь, его бы тогда убили еще в тюрьме.

Дело 20-го треста, как и связанное с этим дело Собчака, закрыли, когда Путин пришел к власти, следователя выгнали из органов. Однако в самой Испании в дальнейшем был целый ряд громких дел против бандитов из России, в том числе близких товарищей Путина: операция "Оса" (2005–2006 гг., Шакро Молодой), операция "Тройка" (2008 г., Гена Петров и тамбовско-малышевская ОПГ из Питера), операция против таганской ОПГ (2012 г.). В последнем случае оказалось, кстати, что боссом таганской братвы является… вице-спикер Совета Федерации Торшин.

Были и другие операции. В каких из них участвовал Скрипаль, мы не знаем. Слишком мало информации, чтобы делать выводы.

Вообще, сама новость, что Скрипаль помогал испанцам против русской мафии, первый раз вышла, по-моему, в "Нью-Йорк таймс" 6 сентября 2018 года. Совсем недавно.

В статье не было никаких подробностей, кроме ссылки на неких офицеров испанской разведки, подтвердивших газете, что "в последние годы" Скрипаль помогал им в расследовании дел, связанных с русской оргпреступностью в стране. Что это за дела – там не написано.

досье Стила вызвало ведь крайнее раздражение у Путина

Можно предположить, что это операция "Тройка" против питерских бандитов. Дело тянулось 10 лет, с 2008 по 2018 год, вот только недавно суд закончился. В деле фигурировали два авторитета, старые товарищи Путина по Петербургу – Илья Трабер (Антиквар) и Геннадий Петров (Гена Петров), про которого я уже говорил.

Трабер и Петров в итоге этого расследования особо не пострадали на самом деле. Они смогли вовремя укрыться в России, хотя и попали в розыск Интерпола. И пока Путин у власти, им ничего не грозит.

Если бы они попали на скамью подсудимых в испанском суде, вот это был бы опаснейший для Путина поворот. Слишком много знают эти ребята. А так все кончилось относительно тихо.

Поэтому я не думаю, если честно, что Скрипаля пытались убить за его испанские консультации. Более вероятно все-таки – за досье Стила. Оно вызвало ведь крайнее раздражение у Путина, 17 января 2017 года он публично назвал авторов досье "людьми, у которых нет никаких моральных ограничений", которые "хуже чем проститутки". Оно и понятно, такие надежды на Трампа они возлагали.

– Бывший офицер КГБ Борис Карпичков уверен, что Юлия Скрипаль была отравлена не случайно, в Москве запланировали убить и отца, и дочь. Согласитесь с ним?

– Читал эту версию. Он говорит, что Юлия была связником между Скрипалем и какими-то его источниками информации в Москве. Вообще, судя по досье Стила, фирма частной разведки "Орбис", которую консультировал Скрипаль, имела в Москве платных информаторов. Трамп писал как-то, что они потратили 12 миллионов долларов на сбор компромата о нем.

Может, и потратили, вот только я сомневаюсь, что связным в этом негласном сборе информации была именно Юля. Скорее всего, она просто собралась поехать к отцу. За ней следили, стало ясно, что 3–4 марта 2018 Скрипаль точно будет дома, не в командировке, киллеры спешно купили билет и выехали.

Если ее и хотели убить вместе с ним, то только для акции устрашения – сигнал перебежчикам и политэмигрантам, будем мочить вас вместе с родственниками, плевали мы на все.

– Олег Кашин написал колонку о том, что помогать иностранным спецслужбам, разоблачая агентов ГРУ, аморально, да и приведет это только к тому, что государство потратит очередные миллионы на затыкание прорех в безопасности. Как вы ответите на его аргументы?

– Странная позиция для журналиста-профессионала. Его задача – информировать публику, что происходит в окружающем мире. Тем более это важно в РФ, где работает машина госпропаганды, которая целенаправленно распространяет ложь и дезинформацию.

Кроме того, российские власти отрицают свою причастность к делу Скрипалей. Это ж все "провокация британских спецслужб". Англичанка нагадила. Так чего бояться копать под "британские спецслужбы"? Или, как говорил сталинский прокурор Руденко: "Главное в расследовании – не выйти на самих себя"?