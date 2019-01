Мосгорсуд отклонил жалобу The New Times на штраф в 22 млн рублей

Мосгорсуд отклонил жалобу журнала The New Times на многомиллионный штраф, наложенный на издание в конце прошлого года. Главный редактор The New Times Евгения Альбац назвала решение "ожидаемым". Она собирается обжаловать его в Верховном суде и в Европейском суде по правам человека.

В октябре 2018 года суд в Москве оштрафовал The New Times и его главного редактора на 22 миллиона 280 тысяч рублей, признав их виновными в несвоевременной подаче данных о зарубежном финансировании. Согласно решению, издание, получив деньги от некоммерческой организации "Фонд поддержки свободы прессы", признанной иностранным агентом, не предоставило в Роскомнадзор уведомление о получении средств за второй, третий и четвёртый кварталы прошлого года.

Евгения Альбац назвала тогда решение суда "политическим заказом" на ликвидацию журнала. По её утверждению, издание "отчитывалось за каждую копейку". Дело, по которому был выписан многомиллионный штраф, долгое время находилось в прокуратуре, но в день суда было возвращено назад и рассмотрено буквально за несколько часов, причём рассматривала его та же судья, что и возвращала в прокуратуру из-за недоработок. Такую скорость судебного разбирательства Альбац связала с интервью с Алексеем Навальным, которое вышло в её программе на радиостанции "Эхо Москвы" накануне и, по её мнению, вызвало недовольство в Кремле.

Невыплата штрафа в 60-дневный срок означала бы банкротство и закрытие издания​. Его призывали отменить ОБСЕ и “Репортёры без границ”. В Кремле же штраф The New Times назвали законным и справедливым.

Евгения Альбац, объяснив, что таких денег у журнала нет, объявила о сборе средств на выплату штрафа среди неравнодушных граждан. В итоге нужная сумма была собрана за четыре дня, а всего в поддержку The New Times было переведено более 25 миллионов рублей.

В начале января этого года Альбац заявила, что в ближайшее время покинет пост главного редактора The New Times, для чего ищет на своё место нового человека, "значительно более молодого" и "с менее зашоренными мозгами".