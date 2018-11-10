Российский журнал The New Times объявил сбор денег на судебный штраф на сумму 22 миллионов 280 тысяч рублей. Его невыплата будет означать банкротство и закрытие издания. Один миллион журналистам пожертвовали коллеги из "Новой газеты".

В октябре суд в Москве оштрафовал интернет-журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац на 22 миллиона 280 тысяч рублей, признав их виновными в несвоевременной подаче в Роскомнадзор данных о зарубежном финансировании.

Адвокат журнала Вадим Прохоров оценил решение суда как принудительную ликвидацию издания. Альбац заявила Радио Свобода, что иностранного финансирования у журнала не было:

«Мы за все отчитывались, за каждую копейку. Деньги — это пожертвования читателей на работу редакции, которую мы тянули совместными силами несколько лет. Теперь нам говорят, что поскольку фонд, через который нам жертвовали деньги, признан иностранным агентом, то каждый перевод является иностранным. Больше всего нам помогал покойный Петр Офицеров [бизнесмен и соратник Навального]. Вот он, оказывается, тоже теперь иностранный агент».

The New Times — одно из старейших изданий в России. Журнал начал выходить в июне 1943 года под названием "Война и рабочий класс”, позднее был переименован в “Новое время”. С января 1947 г. начал выпускаться еженедельно, в советское время издавался на русском, английском, французском, немецком, испанском, польском, чешском и арабском языках. Бумажный выпуск перестал выходить в свет в 2017 году.

В Кремле штраф журналу назвали законным. Если не будет журнала, то это, конечно, скорее, плохо, чем хорошо. Здесь можно только сожалеть. Но, с другой стороны, есть закон. ​Отменить штраф призвал представитель по вопросам свободы СМИ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Арлем Дезир. Организация “Репортёры без границ” назвала штраф ещё одним ударом по независимым СМИ в России. Директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова заявила, что решение о штрафе было “абсолютно неправовым”.

Журнал планирует обжаловать штраф в судах всех уровней вплоть до ЕСПЧ. Однако выплатить его нужно будет в течение 60 дней после апелляции, назначенной на 20 ноября, сообщают в издании.