Минюст России не планирует смягчать уголовное наказание за коррупцию

Министерство юстиции России не собирается вносить в Уголовный кодекс поправки о смягчении ответственности за коррупцию. Об этом заявили в пресс-службе ведомства в ответ на вопрос агентства "Интерфакс". Журналисты поинтересовались, направлена ли недавняя законодательная инициатива Минюста на смягчение ответственности за коррупционные уголовные преступления.

На этой неделе "Ведомости" сообщили, что Минюст готовит поправки в федеральный закон "О противодействии коррупции". Они должны отменить наказания за коррупционные правонарушения, совершенные "вследствие обстоятельств непреодолимой силы".

В министерстве обещали сообщить подробности возможного применения поправок в начале февраля. Там также уточнили, что действительно имеют место случаи, когда следователи и чиновники по объективным причинам не могут выполнять требования антикоррупционного законодательства.

В качестве примеров привели:

ситуацию, в которой из-за изолированности населенных пунктов, в том числе на Крайнем Севере, невозможно избежать конфликтов интересов

детей госслужащих, данные о доходах которых отказывается предоставлять бывший супруг

чиновника, который может не выполнять свои обязательства из-за тяжелой болезни

В ряде СМИ и социальных сетях инициативу Минюста интерпретировали как попытку освободить чиновников от уголовных наказаний за коррупционные преступления, пишет "Интерфакс".

Сейчас закон не предусматривает освобождения от ответственности за коррупционные преступления из-за обстоятельств непреодолимой силы.

Согласно обнародованному во вторник международному рейтингу восприятия коррупции, Россия заняла 138-е место из 180 стран мира по этому показателю.