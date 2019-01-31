Совет судей предложил ограничить доступ россиян в суды

Совет судей России предложил ограничить доступ россиян в суды. В новых типовых правилах для посетителей судов предлагается не пускать в здания судов людей без документов, дающих им право на пребывание в здании. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на текст документа.

Согласно документу, право на беспрепятственный проход в здание суда останется у судей и работников их аппаратов, адвокатов, сотрудников силовых органов и органов власти. Пропуск присяжных должен осуществляться по списку. Полицейских и сотрудников МЧС в здании должен сопровождать судебный пристав или администратор. Журналисты смогут попасть в суды только по предъявлению служебного удостоверения.

Даже владельцам соответствующих документов вход в здание судов будет запрещён, если они будут иметь "внешний вид, оскорбляющий человеческое достоинство и общественную нравственность" или не отвечать санитарно-гигиеническим требованиям.

Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко отметил, что ограничение допуска в суд по формальным причинам противоречит принципу гласности, пишет "Право.ру". Член Совета по правам человека, кандидат юридических наук Леонид Никитинский считает, что формулировки новых правил слишком размывчатые.

Проект типовых правил будет обсуждаться на заседании рабочей группы Совета судей в феврале, пишут "Ведомости".