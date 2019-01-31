Левада-центр: Россия движется по неправильному пути

Почти половина россиян считает, что страна движется по неверному пути. Это следует из опубликованного в четверг исследования "Левада-центра". Это самый высокий показатель за всю историю проведения опроса, поясняют социологи.

42 процента россиян одобряют выбранный страной курс, тогда как 45 процентов опрошенных с этим не согласны. Таким образом, впервые за 12 лет проведения опроса "Левада-центром" в России наблюдается больше тех, кто считает, что страна развивается в неправильном направлении, чем тех, кто придерживаются противоположного мнения.

В исследовании также называется уровень популярности правительства и премьер-министра Дмитрия Медведева. Их поддерживает около трети населения, тогда как остальные россияне высказываются против проводимой ими политики. 64 процента респондентов не поддерживают деятельность Госдумы.

Деятельность президента России Владимира Путина одобряют две трети россиян, остальные респонденты высказываются против его политики.

В январе исследовательский центр ВЦИОМ опубликовал рейтинг доверия российских политиков. В докладе отмечалось, что уровень доверия к Путину достиг исторического минимума.