Полиция в Магнитогорске задержала 29-летнего гражданина Киргизии Хуснидина Зайнабидинова и подвергла его пыткам, сообщила Киргизской службе Радио Свобода его жена Халимахон. По словам Зайнабидиновой, полицейские посчитали, что её муж может быть причастен к взрыву в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. В результате взрыва погибли 39 человек. По официальной версии причиной стала утечка бытового газа, но ряд СМИ настаивает, что это был теракт.
- Зайнабидинова задержали в Магнитогорске 16 января. После задержания ему показывали фотографии неизвестных людей с бородами и выпрашивали их данные. Жене он рассказал, что полицейские заподозрили его в причастности к взрыву в многоэтажном доме в Магнитогорске и требовали дать показания против людей на фотографиях, при этом его били током и избивали. Пытки продолжались около шести часов.
- Правозащитник Бахром Хамроев сообщил, что сейчас Зайнабидинов находится в СИЗО № 2 в Магнитогорске. Прокуратура заключила его под стражу, рассматривается вопрос о его экстрадиции в Киргизию. Там Зайнабидинова обвиняют в участии в межэтнических столкновениях на юге страны в 2010 году.
- По утверждению Хамроева, после событий в Магнитогорске выходцы из стран Центральной Азии массово заключаются под стражу и подвергаются давлению. "Комсомольская правда" пишет, что полицейские проверяют водителей маршруток, а также граждан Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, работающих на городском рынке. Руководство местной полиции заявило изданию, что "эти рейды – не массовые "зачистки" мигрантов, а обычные профилактические мероприятия".
Версии взрыва в Магнитогорске
- Утром 31 декабря в одном из подъездов десятиэтажного дома в Магнитогорске из-за мощного взрыва рухнули перекрытия. Погибли 39 человек. В правоохранительных органах основной версией катастрофы называют взрыв бытового газа. Несколько изданий со ссылкой на свои источники сообщили, что взрыв мог быть терактом. Издание "База" назвало подозреваемыми жителей Магнитогорска Махмуда Джумаева, Алишера Каимова и Альмира Абитова.
- Запрещённая в России террористическая группировка "Исламское государство" заявила, что дом был взорван членами организации. В Следственном комитете в ответ предложили не верить террористам.
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