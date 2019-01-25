Полиция в Магнитогорске задержала 29-летнего гражданина Киргизии Хуснидина Зайнабидинова и подвергла его пыткам, сообщила Киргизской службе Радио Свобода его жена Халимахон. По словам Зайнабидиновой, полицейские посчитали, что её муж может быть причастен к взрыву в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. В результате взрыва погибли 39 человек. По официальной версии причиной стала утечка бытового газа, но ряд СМИ настаивает, что это был теракт.

Зайнабидинова задержали в Магнитогорске 16 января. После задержания ему показывали фотографии неизвестных людей с бородами и выпрашивали их данные. Жене он рассказал, что полицейские заподозрили его в причастности к взрыву в многоэтажном доме в Магнитогорске и требовали дать показания против людей на фотографиях, при этом его били током и избивали. Пытки продолжались около шести часов.

Правозащитник Бахром Хамроев сообщил, что сейчас Зайнабидинов находится в СИЗО № 2 в Магнитогорске. Прокуратура заключила его под стражу, рассматривается вопрос о его экстрадиции в Киргизию. Там Зайнабидинова обвиняют в участии в межэтнических столкновениях на юге страны в 2010 году.

По утверждению Хамроева, после событий в Магнитогорске выходцы из стран Центральной Азии массово заключаются под стражу и подвергаются давлению. "Комсомольская правда" пишет, что полицейские проверяют водителей маршруток, а также граждан Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, работающих на городском рынке. Руководство местной полиции заявило изданию, что "эти рейды – не массовые "зачистки" мигрантов, а обычные профилактические мероприятия".

Версии взрыва в Магнитогорске