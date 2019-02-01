Сенатор от штата Флорида республиканец Марко Рубио пообещал санкции против авиакомпаний, вывозящих венесуэльское золото из страны и для покупателей этого золота. Об этом он написал в своём твиттере. Сенатор назвал фонд из Объединённых Арабских Эмиратов Noor Capital покупателем части золотого запаса Венесуэлы. "Новая газета" и Bloomberg утверждают, что для перевозки золота использовалась российская авиакомпания из Хабаровска E-Cargo.

В четверг "Новая газета" сообщала о том, что самолёт E-Cargo перевозит в Дубай венесуэльское золото, хранящееся в России. По утверждению издания, золото продавалась в ОАЭ, а потом российская компания везла в Каракас наличные. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России венесуэльское золото никогда не хранилось. Однако по данным агентства Bloomberg, российский самолёт действительно будет участвовать в перевозках, но золото будет вывозить из Каракаса, а не Москвы.

По данным агентства Reuters, к отправке в ОАЭ готовы 15 тонн золота, а всего правительство Мадуро планирует продать 29 тонн. Рыночная стоимость такого объёма золота — около 1,2 миллиарда долларов.

По данным Flightradar24, грузовой Boeing 757 сейчас находится в Каракасе. Источник Bloomberg утверждает, что золото на продажу по состоянию на ночь на пятницу по московскому времени уже было взвешено и упаковано. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пообещал санкции для всех его покупателей.

Для правительства Мадуро продажа золота – одна из немногих возможностей пополнить свой бюджет. Главным источником поступления валюты в страну была нефтяная государственная компания PDVSA. 29 января её включили в санкционный список Минфина США. В четверг агентство Reuters сообщило, что от закупки венесуэльской нефти отказались европейские трейдеры, опасаясь вторичных санкций.

В январе Банк Англии, где хранится часть золотого запаса Венесуэлы, заблокировал передачу его чиновникам страны, сообщало Bloomberg. Получить эти резервы планирует лидер оппозиции Хуан Гуайдо, которого США и многие страны Латинской Америки признали временным президентом Венесуэлы. С соответствующим запросом он обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Российская авиакомпания E-Cargo основана в 2018 году. Флот авиакомпании сейчас состоит из одного 27-летнего "Боинга", ранее принадлежавшего американской авиакомпании United Airlines.