Верховный суд отказал пользователям Telegram в иске к ФСБ

Верховный суд России отклонил жалобу на отказ Мещанского суда Москвы от принятия иска группы пользователей мессенджера Telegram к ФСБ. Об этом сообщает агентство RNS со ссылкой на картотеку дела.

Иск в прошлом году подали 35 человек, которые потребовали признать незаконным требование ФСБ предоставить ключи шифрования к переписке в Telegram.

Таким образом, судьи утвердили решение Мосгорсуда, который в мае 2018 года отказался рассматривать апелляцию истцов. До этого, в марте прошлого года Мещанский суд Москвы отказался принимать к рассмотрению иск в ФСБ. Тогда суд постановил, что действия ведомства не нарушают прав истцов.

В марте 2018 года Верховный суд отклонил иск компании Telegram Messenger LLP к ФСБ. Представители мессенджера настаивали на том, что требование ведомства предоставить ключи шифрования к переписке противоречит закону.

В России летом 2017 года компанию включили в реестр распространителей информации, которые должны предоставлять ключи шифрования переписки пользователей ФСБ. Тогда основатель Telegram Павел Дуров отказался это сделать. В апреле 2018 года суд удовлетворил иск Роскомнадзора и принял решение о блокировке мессенджера в стране. Из-за этого Telegram стал работать с перебоями. По данным исследовательской компании Mediascope, мессенджер потерял пятую часть российской аудитории. При этом большинство пользователей, среди которых и ряд представителей властных структур, продолжают использовать мессенджер, при необходимости обходя блокировку.