Адвокату, заявившему о пытках в иркутском СИЗО, угрожают

Иркутскому адвокату Дмитрию Дмитриеву, заявившему о пытках в СИЗО №1, начали угрожать по телефону, сообщил редакции "Сибирь.Реалий" сам юрист. На записи (есть в распоряжении редакции) слышно, как неизвестный на тюремном жаргоне предупреждает Дмитриева о возможном получении "посылок" с фрагментами человеческого тела.

По словам адвоката, по телефону его принуждают к встрече с неизвестным "уважаемым человеком, отсидевшим 32 года", которого он якобы опорочил в одной из публикаций, когда занимался делом Леонида Развозжаева, осуждённого по "Болотному делу".

Дмитриев уверен, что это только повод, а реальная причина угроз – его заявления о пытках задержанных в камерах СИЗО №1, которых истязают осужденные к большим срокам, обязанные сидеть в колониях, а не в изоляторе.

В четверг юрист публично заявил о пытках своего подзащитного Джамола Сабирова, задержанного по закрытому еще год назад делу. Отказ по делу Сабирова был еще в начале 2018 года, однако его вновь задержали в январе 2019 года и стали "выбивать" показания на друга в "пресс-хате" – пыточной камере следственного изолятора.

По данным Дмитриева, Сабирова связывали скотчем, продержав так несколько часов, не давали спать и запугивали изнасилованием. Правозащитники, получившие аналогичные признания от других задержанных, сообщают о пытках, во время которых истязаемого "случайно" роняют с высоты человеческого роста или насилуют, записывая это на телефон, а после шантажируя видеосъемкой.

По сведениям правозащитников, показания всех пострадавших совпадают – они называют одни и те же имена заключенных, которые над ними издевались.