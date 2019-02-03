Как стать счастливым, остаться здоровым и спасти Землю недорого

1. Ученые уже и клонировали животных, и редактировали их ДНК. Теперь в Китае впервые в мире совместили одно и другое. Медики из Шанхайского института исследований мозга отключили у яванской макаки участок ДНК, отвечающий за соблюдение циркадных ритмов (то есть режима сна), и создали пять её клонов. Китайские ученые говорят, что клонирование генетически измененных обезьянок поможет лучше понять природу нарушений сна, а в дальнейшем и других болезней, у человека, и научиться лучше с ними бороться, и мировое научное сообщество в целом с этим согласно, однако озабочено этической стороной эксперимента. Бедные маленькие обезьянки с врожденными нарушениями сна страдают от депрессии, страха и беспокойства. Видео, демонстрирующее их поведение, смотреть тяжело.

2. Американские ученые обнаружили, что протеины, которые отвечают за хороший сон, помогают организму бороться с бактериями. Исследователи, проверив более 8000 протеинов у мушек-дрозофил, нашли тот, который помогает дрозофилам лучше спать, а потом методами генной инженерии увеличили у мушек его производство. Мушки с отредактированным ДНК спали гораздо крепче, чем их неотредактированные сородичи, и их сон не мог внезапно прервать ни громкий стук, ни мигающий свет, ни сильный запах фруктов. После этого ученые проверили действие этого протеина под названием Nemuri на бактериях. Выяснилось, что этот протеин уничтожает бактерии в чашке Петри и помогает дрозофилам бороться с инфекцией и жить дольше, чем их немодифицированные сородичи. Причем, как считают ученые, сон сам по себе является важным средством борьбы с болезнью. Когда мушки недосыпали или находились под воздействием других стрессогенных факторов, вырабатываемый ими Nemuri направлялся в центр сна, что уменьшало его количество, доступное для борьбы с бактериями. Так что народная мудрость, похоже, права: чтобы меньше болеть и быстрее выздоравливать, нужно побольше спать. Бедные китайские обезьянки.

3. В позапрошлом выпуске мы писали о скандале с компаниями, определяющими происхождение человека по его ДНК. Но это был совсем маленький скандал по сравнению с тем, который случился в пятницу. Выяснилось, что компания FamilyTreeDNA предоставляет базу ДНК своих клиентов в распоряжение ФБР и других американских спецслужб для сверки с ДНК преступников. По словам пресс-секретаря компании, это позволило ФБР раскрыть как минимум одно преступление 20-летней давности. Но клиентов FamilyTreeDNA это вряд ли успокоит, учитывая то, что в их контракте с компанией не было написано, что их данные будут предоставлять ФБР.

4. Звезда YouTube, 19-летний американец Джеймс Чарльз, ведущий канал о правильном макияже, на несколько часов парализовал второй крупнейший британский город Бирмингем (1 137 100 жителей). Тысячи девочек-подростков, пришедшие посмотреть на своего кумира, который участвовал в торжественном открытии магазина Morphe Cosmetics, полностью блокировали движение транспорта в центре города, причем так надежно, что некоторые водители, потеряв всякую надежду тронуться с места, просто побросали свои машины и разошлись по домам, вернувшись за ними только на утро. В одном только торговом центре, где находится магазин, скопилось 8000 визжащих от восторга поклонниц. На YouTube у его канала 14 миллионов подписчиков.

​5. Фракция коммунистов внесла в чешский парламент закон о защите чешского языка, в первом же предложении которого содержалась грамматическая ошибка. После существительного мужского рода «Парламент» авторы закона о языке поставили деепричастие женского рода. В чешском языке, в отличие от русского, деепричастия спрягаются по родам и должны быть того же рода, что и существительное, к которому они относятся. За последние сто лет деепричастия в чешском почти что вышли из оборота и используются главным образом в литературных произведениях и официальных документах, а в разговорной речи употребляются очень редко. Поэтому люди, которые плохо учились в школе, часто не умеют правильно их спрягать.

6. Хотите стать счастливым? Сотрите навсегда свой аккаунт в Фейсбуке, советуют психологи из Стенфордского и Нью-Йоркского университетов. По данным их исследования, деактивация Фейсбука увеличивает время, проводимое с семьей и друзьями, снижает интерес к новостям и политическую поляризацию и, главное, повышает субъективное качество жизни — то есть люди без Фейсбука менее подвержены страхам и депрессиям, более довольны своей жизнью и вообще ощущают себя более счастливыми, чем те, у кого Фейсбук есть. По их утверждению, деактивация аккаунта в Фейсбуке помогает справиться с психологическими проблемами на 25-40% лучше, чем популярные виды психотерапии.

7. Опрос о глобальном потеплении, проведенный в конце прошлого года, показал, что 73% американцев верят в его реальность. 69% говорят, что они обеспокоены глобальным потеплением, и 67% поддерживают введение налогов на выброс углекислого газа в атмосферу. Однако как только речь заходит об их собственном кармане, готовность людей бороться с потеплением резко снижается. 57% опрошенных американцев согласились бы выделить на борьбу с глобальным потеплением $1 в месяц из собственного бюджета, но платить $10 в месяц, чтобы финансировать исследования по восстановлению лесов или по поиску новых видов возобновляемой энергии, согласны только 28% американцев.

8. Израильские медики на протяжении долгого времени изучили состояние здоровья примерно 40 тысяч людей, выживших в нацистских концлагерях, и сравнивали его со здоровьем людей того же возраста, которые в концлагерях не побывали. Оказалось, что здоровье выживших в Холокосте значительно хуже: у них часто бывает высокое давление, избыточный вес, хронические заболевания почек, рак, деменция и сердечно-сосудистые заболевания. Тем не менее, как это ни поразительно, люди, прошедшие концлагеря, даже при всех этих болезнях в среднем живут на целых 7 лет дольше, чем их ровесники, которым не пришлось в них оказаться. Объясняется это, очевидно, не тем, что концлагерь хорошо влияет на продолжительность жизни, а тем, что выжить там удалось только самым живучим.

9. Период испытания беспилотных автомобилей быстро подходит к концу. Один из главных их разработчиков, компания Waymo, планирует до конца года открыть завод по их производству в исторической столице автомобилестроения Детройте. Выпускаться на нем будут беспилотные модели электрического кроссовера Jaguar I-PACE и минивэна Chrysler Pacifica в рамках партнерства Waymo c компаниями Jaguar Land Rover и Fiat Chrysler Automobiles.

10. Ещё совсем недавно 3D-печать была модной новой технологией, но, похоже, уже очень скоро ей придется отправиться на свалку истории. Ей на смену идет новая технология под названием «репликация». Разница между ними — примерно как между матричным (если вы еще помните, что это такое) и лазерным принтером. Если 3D-принтеры печатают создаваемые ими объекты слой за слоем, медленно и печально, то изобретенный калифорнийскими инженерами репликатор создает объект фактически сразу, проецируя последовательность двумерных проекций создаваемого объекта на вращающийся цилиндр, заполненный затвердевающей под действием света жидкой синтетической смолой.

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